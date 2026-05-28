ビッグボーイの「肉の日」、今回は4種盛り　ハンバーグもステーキもチキンも全部ワンプレートに

ハンバーグ＆ステーキレストラン『ビッグボーイ』『ヴィクトリアステーション』から「29（肉）の日」にちなんだ豪快メニューが登場する。2026年5月28日から30日の3日間限定で売り出されるのは、「よくばりグリル」など4品。4種の肉が楽しめる贅沢グリルとは 、いったいどんなメニューなのか。

ボリューム満点！ 人気肉メニューが大集結

『ビッグボーイ』で毎月開催される「29（肉）の日」ではお肉をお得に楽しめるメニューが登場する。2026年5月の肉の日は、豪快な見た目にそそられる「よくばりグリル」が限定販売！

2026年5月の肉の日は4種の肉を楽しめる「よくばりグリル」

「ジューシーな手ごねハンバーグ（100g）をはじめ、肉の旨みがギュッとつまったポークソーセージ、直火で皮目をパリッと焼き上げた香ばしいグリルチキン（100g）、希少部位“みすじ”を使用したカットステーキ（80g）」（同社）を一度に味わえるという。

定番人気の肉を迷うことなく全て食べられる、贅沢でうれしいメニューだ。ベイクドポテトも添えられ、しっかりと食べ応えがありそうだ。

また「よくばりグリル」に、目玉焼きや鬼おろし、チェダーチーズをトッピングしたさらに満足感のあるメニューも登場。4種の肉に合いそうなラインナップになっている。

がっつりスタミナをつけたい人にぴったりの今回の肉の日限定グリル。肉好きはぜひ訪れたい！

「よくばりグリル」は税込1969円

■よくばりグリル（手ごねハンバーグ100g、ポークソーセージ1本、グリルチキン100g、みすじカットステーキ80g）税込1969円

よくばりグリル（手ごねハンバーグ100g、ポークソーセージ1本、グリルチキン100g、みすじカットステーキ80g）税込1969円

■よくばりグリル エッグ 税込2079円

よくばりグリル エッグ 税込2079円

■よくばりグリル 鬼おろし 税込2079円

よくばりグリル 鬼おろし 税込2079円

■よくばりグリル チーズ 税込2079円

よくばりグリル チーズ 税込2079円

販売期間：2026年5月28日〜30日

販売場所：『ビッグボーイ』『ヴィクトリアステーション』164店舗

【画像】贅沢＆ボリューミー 『ビッグボーイ』5月の肉の日限定メニュー一覧（5枚）