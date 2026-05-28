『今夜、秘密のキッチンで』第8話 あゆみと慧の間に思いもよらない事実がわかる
木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第8話が28日に放送。あゆみ（木南）と慧（高杉真宙）の間に思いもよらない事実がわかる。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第8話 慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
■第8話あらすじ
「あゆみさん、思い出したよ、全部」。レシピノートを届けたあゆみを追いかけ、慧は、そう言った。夜空には、きれいな月が輝いていた。
生きててくれて良かったと、涙をこらえるあゆみ。そう言って立ちすくむあゆみを、慧は思わず抱きしめる。あゆみはその腕にそっと触れ、慧が幽霊ではなく、目の前に存在していることを実感する。その瞬間、慧のスマホに藤子（瀧本美織）から電話がかかってくる。
2人が結婚することを知っていたあゆみは、「おめでとう」と祝福の言葉をかける。「私のことはもう心配しないで」。あゆみは、渉（中村俊介）にちゃんと言いたいことが言えるようになったと伝え、2人で会うのは薬膳教室の授業で終わりにしようと言い、去って行く。どうすることもできず、ただ、あゆみのうしろ姿を見つめる慧。
翌朝のダイニングであゆみは、渉から「夜の公園は女性一人じゃ危ないから気をつけて」と声をかけられる。不安にかられた彼女は、渉の出社を見送ってから、ハンドバッグの中身をベッドにぶちまける。財布の中からGPSのような物が出てきて、絶句するあゆみ。
一方、慧と藤子は結婚式場で打ち合わせをしていた。素敵な会場にうっとりする藤子だったが、慧は心ここにあらずで…。藤子を大切に思う気持ちと、あゆみへの拭えない想い。2つの本当の気持ちが交錯する中で苦悩する慧。家族や婚約者がいる現実と、お互いへの想いで揺れるあゆみと慧。そのさなか、坪倉グループの闇がついに1つ1つ明らかになっていく。そして、あゆみと慧の間に思いもよらない事実がわかり…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第8話 慧（高杉真宙）＆藤子（瀧本美織）
本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受け、地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンシェフと、特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく。木南が主人公・坪倉あゆみ、高杉がイタリアンシェフ・Keiを演じる。
「あゆみさん、思い出したよ、全部」。レシピノートを届けたあゆみを追いかけ、慧は、そう言った。夜空には、きれいな月が輝いていた。
生きててくれて良かったと、涙をこらえるあゆみ。そう言って立ちすくむあゆみを、慧は思わず抱きしめる。あゆみはその腕にそっと触れ、慧が幽霊ではなく、目の前に存在していることを実感する。その瞬間、慧のスマホに藤子（瀧本美織）から電話がかかってくる。
2人が結婚することを知っていたあゆみは、「おめでとう」と祝福の言葉をかける。「私のことはもう心配しないで」。あゆみは、渉（中村俊介）にちゃんと言いたいことが言えるようになったと伝え、2人で会うのは薬膳教室の授業で終わりにしようと言い、去って行く。どうすることもできず、ただ、あゆみのうしろ姿を見つめる慧。
翌朝のダイニングであゆみは、渉から「夜の公園は女性一人じゃ危ないから気をつけて」と声をかけられる。不安にかられた彼女は、渉の出社を見送ってから、ハンドバッグの中身をベッドにぶちまける。財布の中からGPSのような物が出てきて、絶句するあゆみ。
一方、慧と藤子は結婚式場で打ち合わせをしていた。素敵な会場にうっとりする藤子だったが、慧は心ここにあらずで…。藤子を大切に思う気持ちと、あゆみへの拭えない想い。2つの本当の気持ちが交錯する中で苦悩する慧。家族や婚約者がいる現実と、お互いへの想いで揺れるあゆみと慧。そのさなか、坪倉グループの闇がついに1つ1つ明らかになっていく。そして、あゆみと慧の間に思いもよらない事実がわかり…。
木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。