連日のレーザービームに「OMG」　2戦目も躍動した西田陸浮に「冗談だろ？最高だ！」と米衝撃

西田が連日の好プレーでファンを沸かせている(C)Getty Images

デビューから連日の好守備を見せた。

現地時間5月26日、ホワイトソックスの西田陸浮は、本拠地でのツインズ戦に「9番・右翼」として先発出場し、4打数1安打、1得点と活躍。前日のメジャーデビュー戦から2試合連続安打を放つと、守備でも強烈な存在感を発揮し、熱い視線が注がれている。

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本拠地を沸かせたのは、延長10回2死二塁の場面だ。ツインズの6番オルランド・アルシアが5球目フォーシームを右前に運ぶと、そこから西田は、本塁へ正確にワンバウンド送球。二塁走者をアウトにした。デビュー戦の2回に続き、これが2試合連続のレーザービームだ。

チームの窮地を救う好守備には、ネット上でも反響の声が続々。地元局『Chicago Sports Network』のホワイトソックス専門X（旧ツイッター）は、実際のプレー映像を公開し、「OMG」「今回は10回に1点を防ぐ！」などと、興奮気味に日本人ルーキーの活躍を紹介している。