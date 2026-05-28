「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

皐月賞２着からの逆転へ、仕上がりは万全だ。リアライズシリウスは２７日、津村を背に美浦Ｗで単走馬なり。サッと流した程度だが６Ｆ８４秒１−３７秒５−１１秒３をマークし、鞍上は「気持ち良く走っていたし、いい状態で来られました」と好感触を強調した。

直線は自らハミを取り、軸もぶれることなくスムーズに加速。極上の最終追いを目にした手塚久師は「きょうは初めから単走という話で。少しピリピリしているが、津村君としっかりコンタクトを取れるようにしました。滑らかで、大型馬らしいストライド。見た目以上にいい動きでした」と自信を見せた。

「津村君は厩舎を手伝ってくれている知った仲。ダービージョッキーの称号を獲ってもらえたら」と指揮官は話すが、自身にとっても『調教師によるクラシック完全制覇』が懸かっている。これまで尾形藤吉、田中和一郎、藤本冨良、武田文吾元調教師の４人しか達成していない大記録だ。

ダービーは２３年ソールオリエンス、２５年マスカレードボールで２着に敗退。「相当悔しい思いをしているし、チャンスをモノにしたい気持ちは強いですが、走るのは僕ではないのでジョッキーに託すしかありません。記録的に見れば完全制覇も懸かっていますが、私は先人と比べればまだまだです。ゲートインまでは私の仕事。やれることを」と冷静に足元を見つめた手塚久師。人事を尽くして天命を待つだけだ。