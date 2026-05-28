メゾンカカオの生ガトーショコラ新作♡紫陽花彩る限定No.6が登場

鎌倉発祥のアロマ生チョコレートブランド「メゾンカカオ」から、月替わりで展開される人気シリーズ「生ガトーショコラ テロワールコレクション」の第25弾“No.6”が登場♡2026年6月1日（月）より、全国7店舗とオンラインショップにて800本限定で発売されます。紫陽花を漉き込んだ幻想的な和紙パッケージと、果実のように華やかな味わいが織りなす、この季節だけの特別な一品です。

紫陽花を映した限定和紙パッケージ

生ガトーショコラ テロワールコレクション No.6

価格：3,780円(税込)

「生ガトーショコラ テロワールコレクション No.6」は、月替わりで変わる特別な手すき和紙パッケージにも注目♡

今回は、佐賀県の「名尾手すき和紙」が手掛けた“梅雨の踊り子”を採用しています。

雨に揺れる紫陽花を漉き込んだ繊細な和紙は、日本の梅雨ならではの静かな美しさを表現。

自然素材ならではの柔らかな風合いと、手仕事の温もりを感じられるデザインが、ギフトにもぴったりです♪さらに、全800本にはシリアルナンバー入りという特別感も。

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南国果実を思わせる華やかな味わい

No.6では、コロンビア・サンタンデールとトマコ、2つの産地のカカオをブレンド。

山岳地帯由来の力強さと、豊かな自然が育む瑞々しさが重なり合い、奥行きのある味わいに仕上がっています。

ひと口食べると、爽やかな柑橘感と花のような華やかな香りがふわり♡

さらに、トロピカルフルーツを思わせる果実味が広がり、ほどよい酸味とビター感が心地よい余韻を演出します。

メゾンカカオならではの“テロワール”体験

メゾンカカオが大切にしているのは、土地ごとの風土や歴史が生み出す“テロワール”の魅力。

カカオマスやカカオバター、ミルク、砂糖の配合を0.1％単位で調整し、産地ごとの個性を最大限に引き出しています。

今回のNo.6も、単なるチョコレートではなく“香りを味わう体験”を楽しめる一品。鎌倉本店や丸の内店、NEWoMAN横浜店、グランスタ東京店など全国7店舗とオンラインショップで販売されます。

完売次第終了なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪

雨の季節を彩る特別なショコラ時間♡

メゾンカカオの「生ガトーショコラ テロワールコレクション No.6」は、カカオの個性と日本の四季美を同時に楽しめる贅沢なスイーツ♡

紫陽花を映した和紙パッケージと、果実感あふれる華やかな味わいは、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりです。

数量限定だからこそ出会える、初夏だけの特別な味わいをぜひ堪能してみてください♪