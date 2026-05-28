松村北斗×岡崎紗絵『告白−25年目の秘密−』25年の片想いを背負うスーツ姿解禁
松村北斗が主演を務める7月スタートのドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）より、主人公・雪村爽太役の松村と、ヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵による役衣装ビジュアルが解禁された。2人はスーツ姿を披露しており、撮影では7年ぶりの再会となった互いの印象についても語っている。
【写真】松村北斗＆岡崎紗絵のクールなスーツ姿
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
松村が演じる爽太は、「野瀬化粧品」の総務部に勤務する社員。内気で友人も少ない子ども時代を過ごしていたが、ある出来事をきっかけに麻里子と出会って以来、彼女のことを25年間一途に想い続けている。
岡崎が演じる麻里子は、「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長。祖母が創業者で、父親が現社長という人物だ。総務部にいる爽太のことは認知すらしていなかったが、行きつけのカフェで爽太と出会う。
解禁されたビジュアルは、松村がボルドーのシャツにジャケット、岡崎がホワイトのシャツに薄グレーのジャケットを合わせたオフィススタイルで、サスペンスタッチに仕上がっている。
ビジュアル撮影は、お互いの印象を語るなど和気あいあいとした雰囲気の中で行われた。2人は2019年にドラマで共演しているが、その後はテレビ局の廊下などですれ違うこともなく、本作で7年ぶりの再会を果たした。
松村は岡崎について「大人になったなと。頼りがいがありそう」と印象を語り、岡崎は松村について「落ち着き具合がすごい。仙人みたい」と笑顔。松村が「今年で31歳だからね。20代半ばの頃とは違う」と語ると、岡崎は「悟りを感じます」と続けた。
さらに松村は「新しい現場ではまだ少し緊張している」と明かし、岡崎が「猫をかぶってるんですね！」とツッコむ場面も。松村が「全身ズルっと猫かぶってます」と返すなど、終始和やかな雰囲気で撮影は進行した。
7年前、若手俳優として共演した2人が、本作では主演とヒロインとして再びタッグを組む。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月より毎週土曜21時放送。
【写真】松村北斗＆岡崎紗絵のクールなスーツ姿
本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太は、幼い頃に出会った野瀬麻里子に25年間、片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか――。その裏には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。
岡崎が演じる麻里子は、「野瀬化粧品」の役員兼ブランド事業部部長。祖母が創業者で、父親が現社長という人物だ。総務部にいる爽太のことは認知すらしていなかったが、行きつけのカフェで爽太と出会う。
解禁されたビジュアルは、松村がボルドーのシャツにジャケット、岡崎がホワイトのシャツに薄グレーのジャケットを合わせたオフィススタイルで、サスペンスタッチに仕上がっている。
ビジュアル撮影は、お互いの印象を語るなど和気あいあいとした雰囲気の中で行われた。2人は2019年にドラマで共演しているが、その後はテレビ局の廊下などですれ違うこともなく、本作で7年ぶりの再会を果たした。
松村は岡崎について「大人になったなと。頼りがいがありそう」と印象を語り、岡崎は松村について「落ち着き具合がすごい。仙人みたい」と笑顔。松村が「今年で31歳だからね。20代半ばの頃とは違う」と語ると、岡崎は「悟りを感じます」と続けた。
さらに松村は「新しい現場ではまだ少し緊張している」と明かし、岡崎が「猫をかぶってるんですね！」とツッコむ場面も。松村が「全身ズルっと猫かぶってます」と返すなど、終始和やかな雰囲気で撮影は進行した。
7年前、若手俳優として共演した2人が、本作では主演とヒロインとして再びタッグを組む。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は、日本テレビ系にて7月より毎週土曜21時放送。