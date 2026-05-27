「巨人５−１ソフトバンク」（２７日、東京ドーム）

巨人の橋上秀樹監督代行が初勝利。試合後には起用したベテラン選手らに最敬礼した。

この日は丸が「今日はわりかしおじさんが出ているな」と笑って振り返ったように、ベテランがスタメンに名を連ねた。２年ぶりに３番に入った坂本に、丸、松本剛らが入り、先発野手８人のうち３０代は６人いた。

ベテランたちの集中力があり、三回には打者１１人の猛攻で５得点。試合をひっくり返して勝利し、試合後の橋上監督代行は「今日は本当にベテランの選手に助けてもらいましたし、こういう時こそやはりベテランの力は非常に必要だなという風に思いましたので。今日の試合を見て改めて痛感しました」と感謝した。

２年ぶりの３番起用となった坂本については「モチベーションも含めて」と説明。「試合は少なかったですけども、状態は練習も含めて良いという風にバッティングコーチも判断しましたので、せっかく使うんだったら上位で使おうじゃないかということで、今日の３番起用になりました」と抜てき理由を語った。

ベテランのすごさについては「高い技術を持って今まで数々のヒットを積み重ねてきた選手ですから、やっぱりいざという時にその技術っていうものが身を助けるというか、チームを助けてくれるっていうか。そういうのは感じますね」と話した。

試合後の丸は「僕自身は選手としてやれることをしっかりやるしかないので。若手だからとか、ベテランだからとか、そういうのはあんまり意識はしてないですけど、出るからにはやれることをという感じですね」と話し、３番起用を意気に感じたという坂本は「久しぶりに、あのテンポで野球やったなっていう感じがしましたけど。与えられたところで結果出せるようにしたい」と表情を引き締めた。