エアロキットでダウンフォース最大575kg

ドイツのレーシングチーム、マンタイの技術力へ、改めて大きな注目が向けられている。彼らがチューニングした911 GT3 RSが、ニュルブルクリンクをベース仕様より4秒も速く周回したからだ。

【画像】ナンバー付き車両屈指の体験 マンタイ・キット付き『ポルシェ911 GT3 MR』 全130枚

とはいえ、RSではない911 GT3 MRの方が、多くの読者にはより重要な992.2型だろう。ポルシェのディーラーで直接購入でき（ポルシェはマンタイの株式51％を保有している）、技術的な水準は負けじと高い。しかもオプション価格は、 GT3 RS用より約4万4000ポンド（約924万円）もお安い。



ポルシェ911 GT3 MR マンタイ・キット付き（英国仕様）

このオプションで特に目を引くのは、スワンネックが吊り下げる調整式のリアウイング。また、12mm長いフロントスプリッターの他、ガーニーフラップ、リアホイールを覆うエアロディスクなど、容姿を差別化するエアロキットが多数含まれる。

アンダーボディには、リアのディフューザーに向けて、長さ1500mmのエアロフィンが追加される。すべての空力アイテムと相乗し、294km/hでの走行時には、通常のGT3より107％多い最大575kgのダウンフォースを生み出すという。

ヘルメットなしで運転しても不自然じゃない

サスペンションもマンタイ仕様。ダンパーは4ウェイ調整式のコイルオーバー・ユニットで、スプリングレートは前が20％硬く、後ろは7％柔らかい。ネガティブキャンバーは、トラック・オプションとほぼ同じ設定で、ブレーキにはメッシュホースが組まれる。

ドアを開けば、MANTHEYと記されたキックプレート。路面にも、同じロゴが投影される。それでも、そこまで過激な容姿ではないことが、魅力の1つといえる。



ポルシェ911 GT3 MR マンタイ・キット付き（英国仕様）

ポルシェの911だから、更にオプションを盛り込むことも可能。4本で6kg軽くなるホイールやレーシング・ブレーキパッド、牽引フックなども用意されている。ヴァイザッハ・パッケージの試乗車は、総額で28万ポンド（約5880万円）を超えていた。

ジェットブラックの塗装では、雰囲気は極めてシリアス。だが、コクピット環境に手は加えられておらず、ヘルメットなしで運転していても不自然ではないだろう。

直線加速や音響へ明らかな違いはナシ

スターターを回すと、510psの4.0L水平対向6気筒ユニットが始動。金属質な音質で、アイドリングが始まる。型式認証を引き継げるよう、エンジンと7速PDKは通常のGT3と同じ。直線加速の鋭さや鳥肌モノのサウンドへ、明らかな違いがあるわけではない。

ダンパーをソフト側に設定していても、足回りの硬さは明らか。高速道路の速度域では、重くなったステアリングホイールへ、路面の凹凸が鮮明に伝わってくる。大きな継ぎ目を通過すると上下動は小さくないが、鋭利な衝撃は抑えられている。



ポルシェ911 GT3 MR マンタイ・キット付き（英国仕様）

同時に、多くのスーパーカーより全幅はない。島国特有の、カーブが続く狭い公道にも、ボディはより適している。実用性が高いわけではないが、普段使いも許容範囲。ロードノイズは大きいが。

代えようのないサーキットでの充足感

もっとも、GT3 MRの本領を引き出せるのはサーキット。マンタイ入魂のアップグレードは、この環境に向けられている。一般的なコースでのラップタイムは、標準のGT3 RSを凌駕するという。

ダンパーをハード側へ変更すれば、躍動感に磨きがかかる。グリップ力は通常のGT3より確実に優れ、コーナーでの反応は鋭敏になり、脱出加速は確実なトラクションで驚異的。強力なブレーキングの滑らかさや、高速域での安定性にも唸ってしまう。



ポルシェ911 GT3 MR マンタイ・キット付き（英国仕様）

一方、コーナーでのグリップからスリップへの移行は、超高解像度に明瞭。アクセルやブレーキのペダルで、絶妙なバランスを堪能できる。派手なドリフトを誘えないのは、シリアスなサーキットマシンだから。

通常のGT3より、運転には肉体的な労力が求められる。そのかわり、反応はシャープでフィードバックは濃厚。週末のサーキットでの走行会が終わる頃には、心地よい疲労感とともに、代えようのない充足感で満たされそうだ。

ナンバー付き車両屈指の運転体験

何より筆者が惹かれたのは、エアロやデフ、ダンパーを手元で細かく調整するのではなく、ノーマル、スポーツ、レースの3モードをコントローラーで選ぶシンプルさ。複雑な組み合わせに、頭を悩ませる必要はない。マンタイの技術者を、信頼すればいい。

シーンに合わせた3択で、ナンバー付き車両屈指の運転体験へ没入できる。史上最高のドライバーズカーの1台へ、ひたすら夢中になれる。



ポルシェ911 GT3 MR マンタイ・キット付き（英国仕様）

オプション価格は、確かに相当なものではある。だが、サーキットでの卓越した性能を獲得しつつ、日常性は驚くほど犠牲になっていない。ちなみに、GT3 RS MRが6分52秒981で走った日のニュルブルクリンクは、ベストコンディションではなかったらしい。

ポルシェ911 GT3 マンタイ・キット付き（英国仕様）のスペック

英国価格：28万517ポンド（約5891万円／試乗車）

全長：4573mm

全幅：1852mm

全高：1279mm

最高速度：312km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：7.3km/L

CO2排出量：310g/km

車両重量：1420kg

パワートレイン：水平対向6気筒3996cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：510ps/8500rpm

最大トルク：45.8kg-m/6250rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動



ポルシェ911 GT3 MR マンタイ・キット付き（英国仕様）