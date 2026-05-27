きょう5月27日（水）日本テレビ系で放送した「有吉の壁 助っ人と壁を越えろ！2時間SP」内「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」は、きつね考案の「にぎりん坊やかつお」が優勝。アニメ化し、あす5月28日（木）日本テレビ系で放送の「ZIP!」にて放送！

「アニメ化争奪！おもしろキャラ選手権」は、7組の芸人がネタを披露。有吉弘行が選んだ優勝者のネタはアニメ化され、翌日の「ZIP!」内で放送するという企画。挑戦したのはチョコレートプラネット、友近、きつね、シソンヌ、ハナコ、トム・ブラウン、とにかく明るい安村。

迷キャラが激戦を繰り広げ、最終的にはMC有吉も悩んだ末に「アニメ制作チームを信じよう」と、きつね考案の「にぎりん坊やかつお」の優勝が決定。「ロボットVSおにぎり少年かつおのおにぎり頂上決戦」を、あす5月28日（木）日本テレビ系で放送の「ZIP!」にてあさ8時すぎから放送予定。

アニメの製作期間はわずか1ヵ月。アフレコも本人たちによって放送前ギリギリに吹き込まれた、出来立てほやほやの作品。「ZIP!」での放送後には、アニメ製作の裏側密着やアニメ本編を「有吉の壁」公式YouTubeでも公開。有吉から「×」判定をもらった問題作がどんなアニメになったのか？どうぞお楽しみに。

⚫︎「ZIP!」放送後「有吉の壁」公式YouTubeにてアニメ配信開始。

後日、アニメ製作の裏側密着も大公開！

https://youtu.be/AFYORSDxQn0

⚫︎声の出演

きつね／中野周平（蛙亭）、ロジャー沖縄、ロングサイズ伊藤（や団）