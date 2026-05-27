【図々しい！タダで祭り参加？】ドキッ…！今年のお祭り「中止」になるの？＜第17話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第17話 私たちのせい？！【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんはこれまで、自分たちがのけ者にされていると思い込んで反発してきました。しかし地域の人々が子どもたちのために一生懸命考え行事をしてくれていたことに気付きはじめたようです。ユイさんの心に、少しずつ変化が芽生えたようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第17話 私たちのせい？！【ユイの気持ち】
【編集部コメント】
ユイさんはこれまで、自分たちがのけ者にされていると思い込んで反発してきました。しかし地域の人々が子どもたちのために一生懸命考え行事をしてくれていたことに気付きはじめたようです。ユイさんの心に、少しずつ変化が芽生えたようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび