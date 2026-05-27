BTS越え!? K-POPボーイズグループ今年初の記録…CORTIS、Melon週間チャートで1位に

CORTISが、今年カムバックしたボーイズグループの中で初めてMelon週間チャート1位を獲得する快挙を達成した。

CORTISの2ndミニアルバムのタイトル曲『REDRED』は、最新Melon週間チャート（集計期間：5月18日〜24日）で1位を記録した。

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これは今年リリースされたボーイズグループ楽曲の中で初の記録であり、単なるストリーミング回数ではなく、実際のリスナー数を基準とするチャートで首位を獲得した点で、彼らの高い大衆的人気を証明している。

『REDRED』の上昇ぶりは劇的だった。週間チャート64位で初登場した後、5月第1週に9位、第2週に3位へと着実に順位を伸ばし、ついに1位に輝いた。Melonデイリーチャートでも、5月19日から26日まで8日連続で首位をキープしている。

特に、ここ5年以内にデビューしたボーイズグループの中で、Melonデイリー・週間チャートの両方で1位を獲得したのはCORTISが唯一だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

さらに、Bugs週間チャートでは2週連続1位、韓国Spotify「Weekly Top Songs」では4週連続1位、Apple Music「Today’s Top 100：Korea」では31日連続1位を記録するなど、韓国国内外の主要音源プラットフォームを席巻している。

また、5月25日時点でCORTISのSpotify月間リスナー数は1211万人を突破。これは歴代K-POPボーイズグループの中でも、BTSらに続く“トップ3”に相当する圧倒的な記録だ。

アメリカ・Billboardでの活躍も注目を集めている。Billboardメインソングチャート「Hot 100」への登竜門とされる「Bubbling Under Hot 100」チャートでは17位（5月16日付）を記録し、デビューから1年も経たないうちにグローバル級の存在感を証明した。

（写真提供＝OSEN）CORTIS

また、2ndミニアルバム『GREENGREEN』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」で3位（5月23日付）にランクイン。プロジェクトグループを除く歴代K-POPグループの中で、デビュー後最速で“トップ3”入りを果たす大記録を打ち立てた。

なお、CORTISは6月7日、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEと88芝生広場で開催される「Weverse Con Festival」に出演し、ファンと交流する予定だ。

続いて6月20日にはインドネシア・ジャカルタで開催される「Allo Bank Festival」、8月1日にはアメリカの大型音楽フェス「Lollapalooza Chicago」にも出演し、グローバルな活躍を続ける。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。