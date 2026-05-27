「立派なお父様ですね」与沢翼氏、父親とのツーショット公開「めちゃくちゃ勉強になった。本当にすごすぎ」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは5月23日、自身のInstagramを更新。父親とのツーショットを公開しました。
【写真】与沢翼＆父親のツーショット
また、「めちゃくちゃ勉強になった。本当にすごすぎ。俺は与沢翼という名前に誇りを持っています。お父さんも、お母さんも、大好きです。生んでくれてありがとう」と、父への深い尊敬と両親への感謝の気持ちをつづりました。
ファンからは、「与沢さん良いお顔」「お父様もあなた様もすごいのよ！」「お父さんも自慢の息子さんだと思います」「紆余曲折を経て、深まる関係はとても美しいです」「よざさん最高っすね」「立派なお父様ですね」と、称賛の声が相次いでいます。
(文:中村 凪)
【写真】与沢翼＆父親のツーショット
「紆余曲折を経て、深まる関係はとても美しいです」与沢さんは「父とご飯」とつづり、10枚の写真を投稿。父親と高級中華料理店で食事を楽しむ様子です。1枚目は父の顔を隠した親子ショットで、3枚目以降は豪華な料理の数々を披露しています。
ファンからは、「与沢さん良いお顔」「お父様もあなた様もすごいのよ！」「お父さんも自慢の息子さんだと思います」「紆余曲折を経て、深まる関係はとても美しいです」「よざさん最高っすね」「立派なお父様ですね」と、称賛の声が相次いでいます。
自撮りショットを披露22日には「赤坂にある『月居』さんに行ってきました」と、自撮りショットを公開していた与沢さん。コメントでは、「写真がおしゃれでかわいいね」「毎日とっても美味しそう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)