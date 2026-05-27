プロ野球の未来を担う若手の有望株が新潟に集結します。7月にエコスタで開かれるNPBファームの祭典『フレッシュオールスターゲーム』の概要が公表されました。



県庁で開かれた会見には、日本野球機構の加賀山昭宏事業本部長やオイシックスの武田勝監督らが出席しました。『フレッシュオールスターゲーム』はファームリーグが3地区に再編されたことを受けて、今回からセ・リーグとパ・リーグに分かれて戦います。



各球団の推薦選手も発表され、セ・リーグに加わったオイシックスからは漆原幻汰選手など8人が名を連ねました。



■オイシックス 漆原幻汰選手

「野球の素晴らしさを子どもたちにしっかり伝えられるようなプレーをして、新潟県に勇気のあるプレーで元気を出してもらえれば。」



14年ぶりの新潟開催について加賀山本部長は、オイシックスの地元貢献に対する評価があったと話します。



■日本野球機構 加賀山昭宏事業本部長

「地元の野球ファンをさらに増やし、野球に携わっていない人にも興味を持ってほしいという思いがある。」



■オイシックス 武田勝監督

「選ばれた選手たちが本拠地のエコスタで堂々とプレーして躍動してくれることを祈っているし、(新潟を)盛り上げるという意味では絶好の場だと思うので、しっかりバックアップしていきたい。」



出場選手は6月26日に正式決定し、プレーボールは7月27日午後6時です。