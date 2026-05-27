24歳日本人MFが５大リーグへステップアップ！ フライブルクへの完全移籍が決定「次のW杯に向けてさらに成長できるように」
シント＝トロイデン（ベルギーリーグ）は５月27日、山本理仁がフライブルク（ブンデスリーガ）に完全移籍で加入すると発表した。
24歳MFは、今季リーグ戦38試合に出場し、５ゴール８アシストをマーク。チームの主力として活躍した。
山本はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
「この度、SCフライブルクに移籍することになりました。昨シーズンまでの２年間は、決して楽しい時間ばかりではなく、自分自身と向き合いながら、もがき続けた日々でした。それでも変わらず僕の可能性を信じ、支えてくださったシント＝トロイデンに関わるすべての皆様に、心から感謝しています。新しい環境でも自分らしく、次のワールドカップに向けてさらに成長できるよう努力していきます」
新天地でどんな活躍を見せてくれるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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