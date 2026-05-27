トミカコラボ限定オリジナルミニカーがもらえる！天下一品アプリスタンプカードキャンペーン
京都北白川発祥、鶏がらと野菜などをじっくり炊きだして作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」(本社：滋賀県大津市、グループ累計198店舗を展開中。※2026年5月20日(水)時点での店舗数)は、2026年6月1日(月)より全国の天下一品にて「アプリでスタンプカードキャンペーン ステージ3」を開催する。
初のブランドコラボレーションとして、子どもから大人まで誰もが知っている国民的ミニカーブランド「トミカ」（発売元：株式会社タカラトミー）との夢のタッグが実現した。アプリでスタンプを5個集め、天下一品でしか手に入らないオリジナルコラボグッズを、ぜひ、ゲットしよう。キャンペーンは3つのステージに分かれており、各ステージの開催期間は2ヶ月間。
■ステージ3はファン必見！オリジナルミニカーの「天下一品トラック」
トラックの荷台には天下一品を代表とする「こってりラーメン」が！
ステージ3の景品は、トミカならではの精巧なクオリティで手のひらサイズに再現されたキャンペーントミカ「天下一品トラック」。
今回のキャンペーントミカは、ディテールまで楽しめる仕掛けが満載！
トラックの「タイヤ」や「フロントガラス」はもちろん、荷台の「こってりラーメン」の天面部分などは、お客様ご自身で貼り付けていただけるシール仕様になっている。
自分の手で天下一品トラックを完成させる、トミカならではの"ワクワク感”をぜひ味わおう！
さらに！運転席をよーーく覗いてみると、天下一品公式キャラクターの「KOTTY（こってぃ）」が乗っているという、ファンにはたまらない遊び心も・・・♪
『「アプリでスタンプカードキャンペーン」のフィナーレを飾るにふさわしい、ここでしか手に入らない特別なコラボレーションアイテム。ぜひこの機会に全国の天下一品店舗でおいしいラーメンを食べて、世界に一台だけの「天下一品トラック」をGETしてください！』
※商品はABS製でダイキャストではない。
※対象年齢3才以上
© ＴＯＭＹ
「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標。
■オリジナルグッズを獲得する方法は？
天下一品公式アプリをインストールのうえ、店内にてラーメンをご注文いただきましたお客様に、ラーメン1杯につきスタンプ1個押印。スタンプ5個で「オリジナルグッズ」または、「ラーメン（並）1杯半額クーポン」を進呈。
※天下一品公式アプリをインストール済のお客様が対象。
「天下一品公式アプリ」の詳細とインストールはこちらを確認のこと。
【対象OS】iOS 16.0以上 Android10.0以上 ※iPhone6以下は使用できない。
■「アプリでスタンプカードキャンペーン」
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トラックの「タイヤ」や「フロントガラス」はもちろん、荷台の「こってりラーメン」の天面部分などは、お客様ご自身で貼り付けていただけるシール仕様になっている。
自分の手で天下一品トラックを完成させる、トミカならではの"ワクワク感”をぜひ味わおう！
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※商品はABS製でダイキャストではない。
※対象年齢3才以上
© ＴＯＭＹ
「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標。
■オリジナルグッズを獲得する方法は？
天下一品公式アプリをインストールのうえ、店内にてラーメンをご注文いただきましたお客様に、ラーメン1杯につきスタンプ1個押印。スタンプ5個で「オリジナルグッズ」または、「ラーメン（並）1杯半額クーポン」を進呈。
※天下一品公式アプリをインストール済のお客様が対象。
「天下一品公式アプリ」の詳細とインストールはこちらを確認のこと。
【対象OS】iOS 16.0以上 Android10.0以上 ※iPhone6以下は使用できない。
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