Ayase、EP『dialogue』を配信リリース！全5曲のビジュアライザー公開決定

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Ayaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP『dialogue』を、5月27日に配信リリースした。また、シンガーソングライター活動の本格再始動にあわせて自身のYouTubeチャンネルをあらたに開設し、全楽曲のビジュアライザーを5月27日20時に公開することが決定した。

■パーソナルで生身のAyaseを体現したEP

EP『dialogue』は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身が手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わる様々な人・物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねている。

全5曲すべてがノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を、自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEPに仕上がった。

5月20日に先行配信された「うるさ」は、Ayaseとして新境地を切り拓くダンサブルなサウンドと鋭いリリックが話題を呼び、国内外のプレイリストに多数リストインするなど、大きな注目を集めた。

EPには、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」をはじめ、鮮烈なメロディに乗せ、“対話”の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲を収録。ボカロPや、YOASOBIのコンポーザーとして歩んできたキャリアの先で辿り着いた、ソロアーティスト・Ayaseとしての“原点”であり、“あらたな出発点”とも言える作品となっている。

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「うるさ」

2026.05.27 ON SALE

DIGITAL EP『dialogue』

■関連リンク

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