フェラーリ初のEVの外装に批判集中、元会長「中国人もまねしない」―中国メディア

中国メディアの快科技によると、イタリアの高級スポーツカーメーカー、フェラーリがこのほど発表した同社初となる完全電気自動車（EV）「Luce（ルーチェ）」‌の外装に批判が集中する中、元会長のルカ・ディ・モンテゼーモロ氏も「中国人もまねしない」と厳しい言葉を発した。

イタリア語で「光」を意味するルーチェは4ドア5人乗りで、イタリアでの価格は55万ユーロ（約1億175万円）から。発表以来、その外装について、「格好悪い」「あまりにも期待外れだ」などと否定的なレビューや批判が相次いだ。

モンテゼーモロ氏も「もし私が自分の考えを口にしたら、フェラーリに損害を与えることになるだろう」とした上で、「これは伝説を破壊する危険性があり、非常に残念だ。せめてあの車から跳ね馬のエンブレムを取り除いてほしい。このような車は中国人もまねしないだろう」と述べた。

ルーチェのデザインは、米アップルの元最高デザイン責任者でiPhoneなどを手掛けたことで知られるジョナサン・アイブ氏らが設立したクリエーティブ集団「Love From」が担当した。（翻訳・編集/柳川）