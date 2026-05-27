【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
70163.07 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68470.72 ボリンジャー:＋3σ(26週)
67370.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66170.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
65363.25 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64999.41 ★日経平均株価27日終値
64214.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)
63356.35 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63330.22 6日移動平均線
62860.53 均衡表転換線(日足)
62833.84 新値三本足陰転値
62428.50 均衡表基準線(日足)
62177.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61349.45 25日移動平均線
59958.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59342.56 ボリンジャー:-1σ(25日)
58493.86 均衡表転換線(週足)
58184.64 13週移動平均線
57536.30 均衡表基準線(週足)
57335.66 ボリンジャー:-2σ(25日)
57311.06 75日移動平均線
55773.01 均衡表雲上限(日足)
55701.66 26週移動平均線
55328.76 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54191.82 ボリンジャー:-1σ(13週)
51445.31 ボリンジャー:-1σ(26週)
51426.28 200日移動平均線
50199.01 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47188.96 ボリンジャー:-2σ(26週)
46206.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
42932.60 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.20(前日93.29)
ST.Slow(9日) 87.93(前日75.34)
ST.Fast(13週) 89.89(前日92.11)
ST.Slow(13週) 90.04(前日90.77)
［2026年5月27日］
株探ニュース
70163.07 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68470.72 ボリンジャー:＋3σ(26週)
67370.15 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66170.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
65363.25 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64999.41 ★日経平均株価27日終値
64214.37 ボリンジャー:＋2σ(26週)
63356.35 ボリンジャー:＋1σ(25日)
63330.22 6日移動平均線
62860.53 均衡表転換線(日足)
62833.84 新値三本足陰転値
62428.50 均衡表基準線(日足)
62177.45 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61349.45 25日移動平均線
59958.01 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59342.56 ボリンジャー:-1σ(25日)
58493.86 均衡表転換線(週足)
58184.64 13週移動平均線
57536.30 均衡表基準線(週足)
57335.66 ボリンジャー:-2σ(25日)
57311.06 75日移動平均線
55773.01 均衡表雲上限(日足)
55701.66 26週移動平均線
55328.76 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54191.82 ボリンジャー:-1σ(13週)
51445.31 ボリンジャー:-1σ(26週)
51426.28 200日移動平均線
50199.01 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47188.96 ボリンジャー:-2σ(26週)
46206.20 ボリンジャー:-3σ(13週)
42932.60 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.20(前日93.29)
ST.Slow(9日) 87.93(前日75.34)
ST.Fast(13週) 89.89(前日92.11)
ST.Slow(13週) 90.04(前日90.77)
［2026年5月27日］
株探ニュース