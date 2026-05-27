　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

70163.07　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
68470.72　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
67370.15　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
66170.26　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
65363.25　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

64999.41　　★日経平均株価27日終値

64214.37　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
63356.35　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
63330.22　　6日移動平均線
62860.53　　均衡表転換線(日足)
62833.84　　新値三本足陰転値
62428.50　　均衡表基準線(日足)
62177.45　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
61349.45　　25日移動平均線
59958.01　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59342.56　　ボリンジャー:-1σ(25日)
58493.86　　均衡表転換線(週足)
58184.64　　13週移動平均線
57536.30　　均衡表基準線(週足)
57335.66　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57311.06　　75日移動平均線
55773.01　　均衡表雲上限(日足)
55701.66　　26週移動平均線
55328.76　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51　　均衡表雲下限(日足)
54191.82　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51445.31　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51426.28　　200日移動平均線
50199.01　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50　　均衡表雲上限(週足)
47188.96　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46206.20　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42932.60　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.20(前日93.29)
ST.Slow(9日)　　87.93(前日75.34)

ST.Fast(13週)　 89.89(前日92.11)
ST.Slow(13週)　 90.04(前日90.77)

［2026年5月27日］

株探ニュース