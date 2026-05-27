「赤鬼」の異名を誇った強打者、ボブ・ホーナーさんが死去した。６８歳だった。１９８７年のシーズン途中にヤクルト入りし、初出場から４試合で６本塁打を放つなど衝撃的な活躍を見せ、「ホーナー旋風」と呼ばれた。スポーツ報知ではヤクルトでホーナーさんやラミレス、ペタジーニといった球史に残る助っ人獲得に尽力した国際スカウト・中島国章さん（故人）の証言による連載「ホーナー旋風の真実」を全５回にわたって再録する。第３回は「最強助っ人、あのバースが小さく見えた。薬師丸ひろ子とＣＭ共演も」。

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来日初打席は四球だった。一塁へ歩いたホーナーに、優しく言葉をかける男がいた。バースだ。

「ウェルカム・トゥ・ジャパン！」

１９８７年５月５日の阪神戦。神宮のナイター照明を浴びながら、２人のスターが交わった。バースは前年、打率３割８分９厘をマークし、２年連続のセ３冠王に輝いたばかり。日本のＮＯ１外国人選手に君臨していた。

それでも―。ホーナーの通訳を務めていた中島国章は、その瞬間を振り返る。

「あの時、バースが小さく見えた。バースもオーラはあるけど、ホーナーは全然違った。僕だけじゃない。みんなに聞いても『バースが小さく見えるなあ』と言っていたもんですよ」

中島はその夜、バースと阪神投手のキーオに声を掛け、紀尾井町にあるニューオータニのバーで酒席を開いた。ヤクルトのレオンも合流した。ホーナーは異国での緊張から放たれ、上機嫌でビールを流し込んだ。

「日本で、窮屈にさせたくなかった。試合を離れたら、みんなでワイワイ騒ごうって。そしたらね、ホーナーはキップがいい。助っ人全員の分、すべて自分で払っちゃう。請求書をスッと自分で取っていたね」

来日から４試合で１１打数７安打６本塁打の大爆発。神宮には超満員の観衆が殺到し、チームも勝ちだした。絶大な訴求力を広告業界が放っておくはずがない。ＣＭ第１弾はサントリービール。水面下ではバースとの場外戦が展開されていた。

「最初はバースにオファーがあった。進行していた矢先にホーナー旋風が吹き荒れたものだから、サントリーが乗り換えちゃって。バースは『俺の話だったのに…』とこぼしていたよ。ホーナーには５０００万円を出すという話で、直接本人に話がいって。当然ＯＫするよね。そしたら松園オーナーがＮＧで。『バカ野郎。飲料はウチと競合するからダメだ。説得しろ！』と。ホーナーは乗り気なのに…」

中島は米国の代理人、バッキー・ウォイに国際電話で協力を求めた。返事は、つれなかった。「５０００万円に代わるヤクルトのＣＭがあるなら、話は聞くよ。ないなら無理だ。ＮＧならば米国に帰っちゃうと、松園オーナーに伝えてくれ」

中島は途方に暮れた。朝、通勤電車を待ちながら、思った。このまま飛び降りれば、ラクになれるかも…。ピンチを救ったのは球団代表・田口周の妙案だった。

「オーナーに『飲料とアルコールは別にしましょう。飲料のＣＭはヤクルトにしか出ないということで、いかがでしょう』と言ってくれてね。それでオーナーも了承してくれたんだ」

薬師丸ひろ子と共演したＣＭはその夏、全国のブラウン管を席巻した。

サントリーから“フラれた”バースはその後、モルツ球団の一員として、同社のイメージアップに貢献することになる。（加藤弘士）＝敬称略＝

＜ボブ・ホーナー＞１９５７年８月６日、米カンザス州生まれ。アリゾナ州立大では７６、７８年と２度来日。７８年には東海大などと試合を行い、６戦６発を放つ。同年のＭＬＢドラフトでは全選手中１位でブレーブスに指名され、プロ１年目に２３本塁打で新人王獲得。８７年にはヤクルトに入団し、９３試合に出場して打率３割２分７厘、３１本塁打、７３打点。８８年にはカージナルスに入団してメジャー復帰も、左肩痛のため引退。ＭＬＢでの１０年間の通算成績は１０２０試合に出場、打率２割７分７厘、２１８本塁打、６８５打点。