さらにタフなデザインへ進化＆メーカー初の先進機能も搭載！

スズキは2026年5月27日、軽クロスオーバー「ハスラー」および「ハスラー タフワイルド」の一部仕様変更モデルを発売しました。

今回の改良では、安全性能の強化に加え、デザインや先進機能、走行性能にも手が加えられており、特にタフワイルドは、より無骨でアウトドアテイストを強めた仕様へと進化しています。

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ハスラーは2014年1月に初代モデルが登場しました。軽ワゴンの実用性とSUVの遊び心を融合させた“軽クロスオーバー”というジャンルを切り開き、丸型ヘッドランプやツートーンカラーを採用したポップなデザインによって、一気に人気車種へと成長しました。

その後、2020年には現行型となる2代目へフルモデルチェンジ。初代のイメージを継承しつつ、スクエア基調のボディによって積載性を向上させ、マイルドハイブリッドの採用などで燃費性能も進化しています。

そして2024年には、よりタフな世界観を表現したタフワイルドが追加されました。同車は、専用グリルやブラック加飾を採用した力強いスタイルが特徴で、今回の一部仕様変更では、その個性をさらに際立たせる改良が施されています。

今回の改良で最も大きなトピックとなるのが、安全装備の進化です。衝突被害軽減ブレーキは新たに「デュアルセンサーブレーキサポートII」へ進化。

ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせることで、車両や歩行者、自転車、自動二輪車まで検知対象を拡大し、交差点での検知にも対応しました。

さらに、スズキの軽自動車として初めて、ブラインドスポットモニターとリアクロストラフィックアラートを全車標準装備。

車線変更時や駐車場からの後退時など、死角にいる車両を検知して警告することで、安全性を大幅に向上させています。

運転支援機能では、全車速追従機能付きのアダプティブクルーズコントロールと車線維持支援機能も全車標準化。

さらに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能も採用され、日常使いでの利便性が高められました。

タフワイルドのデザイン面では、専用のフロントグリルを採用。ブロック形状を強調したデザインと、「SUZUKI」のアルファベットエンブレムによって、従来モデル以上にタフで存在感のある表情へ進化しています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mm、ホイールベースは2460mmで、取り回しやすいサイズ感ながら、最低地上高は160-180mmとしっかり確保することで、アウトドアシーンにも対応します。

ボディカラーには新色「ウッドランドカーキメタリック」を設定。タフワイルドではモノトーン3色、2トーン3色の計6パターンが用意され、アウトドアギアのような世界観をより強調しています。

インテリアはブラックを基調としつつ、マットカーキのアクセントを取り入れた専用コーディネートを採用し、実用性の高い装備も継承。

ラゲッジスペースは防汚タイプとなっており、キャンプ用品や濡れた荷物も気兼ねなく積み込める仕様です。

また、9インチHDディスプレイを備える全方位モニター付メモリーナビゲーションやスズキコネクト対応通信機もメーカーオプションとして設定されており、最新のコネクテッド機能にも対応します。

そのほか、ステアリング制御やアクティブコーナリングサポートも改良され、山道やワインディングロードでの安定感も高められました。

パワートレインには、660cc自然吸気エンジン搭載車とターボエンジン搭載車を設定。いずれもマイルドハイブリッドを組み合わせ、トランスミッションにはCVTを採用しています。駆動方式は2WD（FF）と4WDを用意します。

燃費性能は、自然吸気モデルのWLTCモード燃費が24.3km／L（2WD）、22.4km／L（4WD）。ターボモデルでは22.0km／L（2WD）、20.4km／L（4WD）を実現しています。

なお、タフワイルドの価格（消費税込み）は183万5900円から204万8200円となっています。