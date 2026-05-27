「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、大日光・エンジニアリング<6635.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



イーロン・マスク氏率いる米スペースＸのＩＰＯを控えるなか、割安感のある中小型の宇宙関連株として買い予想数が上昇しているようだ。配線基板実装などを手掛けているが、航空宇宙関連事業の強化にも取り組んでおり、５月１８日には、４月２３日にニュージーランドの発射施設から同社のキューブサット（超小型人工衛星）「バッテリ異常検知システム実証衛星Ｍｏｎｏ－Ｎｉｋｋｏ」を搭載したロケットが打ち上げられたのち無事に軌道投入され、衛星の正常動作を確認したと発表した。同社では衛星搭載機器の状態を確認後、順次本稼働に入る計画としており、今後の宇宙・航空分野での事業展開への期待が高まっているようだ。



出所：MINKABU PRESS