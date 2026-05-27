河合郁人が関西ジュニアに“木村拓哉伝説”を披露！『Star Song Special Season3』#6ティザー映像公開

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ジュニアがスペシャルライブを披露し、先輩アーティストとトークを繰り広げる音楽番組『Star Song Special』（Prime Video）。5月28日16時より配信がスタートする最新回には、ゲストとして河合郁人が出演する。MCはカンニング竹山。

■河合郁人が「Snow Man深澤辰哉が舞台でやりそうなリアクション」を披露

スタジオライブでは、ジュニアがTravis Japanの「Say I do」をカバー。振りは“本家”Travis Japanと同じであり、トラジャメンバーの吉澤閑也が振り付けを監修。ジュニアの関翔馬は「踊りの1つひとつのポイントにぜひ注目してください！」とアピールする。

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストへ聞きたいことを聞き、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ内容を質問。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は河合と関西ジュニアが対面。まずは“関西ジュニアから見た河合の印象”として「ものまね」「MCの教科書」などが次々と登場。河合は後輩たちの期待に応えるべく「Snow Man深澤辰哉が舞台でやりそうなリアクション」のものまねに臨む。

そして質問タイムでは、関西ジュニアたちが元気よく一斉に挙手。最初に当てられた井上蒼生が意気揚々と質問に挑むが、ここでまさかのハプニングが…。河合は「ちょっとキュンとした（笑）」と微笑みながら答えていく。

続けて、渡邉大我が河合のプライベートに迫る他、野田開仁は河合のMCスキルを深掘り。MC業で“西の桐山照史（WEST.）、東の河合”と言われていた河合が、司会の極意を明かす。

森ケインは河合のジュニア時代について質問。当時グループに所属していなかった河合がグループに入るために磨いた「自分の武器」とは？

また、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、上田凱吏が自身の特技をスタジオで披露。キレキレのフリーダンスが楽しめる。

さらにドラマの視聴をきっかけに、大先輩・木村拓哉に憧れを抱くようになったという北野快浬は「木村さんってどんな人ですか？」と河合へ直球質問。河合は木村のソロコンサートでの裏話を、後輩たちに披露、明かされる“木村拓哉伝説”に「かっこいい！」と皆が目を輝かせる。さらに、河合によるおなじみの「木村拓哉のものまね」も。

その後、関西ジュニアたちは「尊敬する先輩たち」の話で白熱していくが、MCのカンニング竹山が「ちょっと待って」とカットインする場面も。いったい何が起こったのか!?

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』#6

05/28（木）16:00～ 配信スタート

※隔週木曜16:00より配信

出演：カンニング竹山（第6回MC）、河合郁人（第6回トークゲスト）、関西ジュニア 他

(C)Storm Labels Inc.

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