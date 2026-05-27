この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

最強の高配当ETF「SCHD」の正体は「攻守万能」だった。AIテック株とエネルギー株の黄金バランス

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YOU投資チャンネルが「【430万投資結果】楽天SCHDの5月分配金も判明！他を圧倒する「+31%」の異常なリターン…今SCHDが最強な理由を徹底解剖」を公開した。動画では、楽天SCHDの最新の分配金結果を報告するとともに、目先の利回りだけでなくトータルリターンで他を圧倒する同ファンドの強さの秘密を解説している。



まず、SCHDの基本について、10年以上の連続増配実績と強固な財務基盤を持つ100社を厳選した米国ETFであると説明。業績悪化による減配リスクを伴う「配当の罠」を徹底的に排除した、夜ぐっすり眠れる「SWAN」銘柄として支持されていると語る。



続いて、楽天SCHDの5月分配金が1万口あたり90円であったことを報告。大台の100円には届かなかったものの、本家SCHDの分配金が減少傾向にある中で90円を維持したのは「むしろ健闘している」と評価した。YOU氏自身も430万円を投資しており、税引後で約3万3000円の分配金を受け取ったことを明かした。



さらに、高配当投資において重要なのは「トータルリターン」であると強調する。直近1年間のSCHDのトータルリターンは「+31%」と他の主要高配当ETFを圧倒。その背景として、S&P500のPERが約21倍と割高感を示す中、SCHDはPER15倍台という「ディスカウント価格」で放置されており、下落相場での「安全マージン」が確保されていると分析した。



また、強さの核心として、毎年実施される大規模な「銘柄入れ替え」に言及する。直近の入れ替えでは全体の約31%の銘柄が入れ替わり、クアルコムをはじめとする「AIテック株」の比率が16%超に増加した。同時に、インフレや地政学リスクに対する強力な盾となる「エネルギー株」も約16%維持されており、成長と防衛が共存する「攻守万能」のポートフォリオへと進化していると解説した。



目先の配当利回りにとらわれず、市場環境の変化に合わせて自動で最適化されるSCHDのメカニズムは、長期的な資産形成を目指す投資家にとって強力な選択肢となることを示している。