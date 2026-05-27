開催国アメリカがW杯メンバー26人発表!! FWプリシッチ、MFマッケニーらを順当に選出
アメリカサッカー連盟(USSF)は26日、北中米W杯に臨むアメリカ代表メンバー26人を発表した。
セリエAでプレーするFWクリスティアン・プリシッチ(ミラン)やMFウェストン・マッケニー(ユベントス)、プレミアリーグでプレーするMFタイラー・アダムス(ボーンマス)やDFアントニー・ロビンソン(フルハム)、クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)らが順当にメンバー入りを果たした。
マウリシオ・ポチェッティーノ監督に率いられ、開催国として本大会に臨むチームはグループDに入り、パラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。
▽GK
1 マット・ターナー(ニューイングランド・レボリューション)
24 マット・フリーズ(ニューヨーク・シティFC)
25 クリス・ブレイディ(シカゴ・ファイアー)
▽DF
18 マックス・アーフステン(コロンバス・クルー)
12 マイルズ・ロビンソン(FCシンシナティ)
13 ティム・リーム(シャーロットFC)
6 オーストン・トラスティ(セルティック)
2 セルジーニョ・デスト(PSV)
22 マーク・マッケンジー(トゥールーズ)
16 アレックス・フリーマン(ビジャレアル)
23 ジョー・スカリー(ボルシアMG)
5 アントニー・ロビンソン(フルハム)
3 クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)
▽MF
15 クリスティアン・ロルダン(シアトル・サウンダーズ)
14 セバスチャン・バーハルター(バンクーバー・ホワイトキャップス)
17 マリク・ティルマン(レバークーゼン)
7 ジョバンニ・レイナ(ボルシアMG)
4 タイラー・アダムス(ボーンマス)
11 ブレンデン・アーロンソン(リーズ)
8 ウェストン・マッケニー(ユベントス)
▽FW
10 クリスティアン・プリシッチ(ミラン)
19 ハジ・ライト(コベントリー)
20 フォラリン・バログン(モナコ)
21 ティモシー・ウェア(マルセイユ)
9 リカルド・ペピ(PSV)
26 アレハンドロ・センデハス(クラブ・アメリカ)
セリエAでプレーするFWクリスティアン・プリシッチ(ミラン)やMFウェストン・マッケニー(ユベントス)、プレミアリーグでプレーするMFタイラー・アダムス(ボーンマス)やDFアントニー・ロビンソン(フルハム)、クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)らが順当にメンバー入りを果たした。
▽GK
1 マット・ターナー(ニューイングランド・レボリューション)
24 マット・フリーズ(ニューヨーク・シティFC)
25 クリス・ブレイディ(シカゴ・ファイアー)
▽DF
18 マックス・アーフステン(コロンバス・クルー)
12 マイルズ・ロビンソン(FCシンシナティ)
13 ティム・リーム(シャーロットFC)
6 オーストン・トラスティ(セルティック)
2 セルジーニョ・デスト(PSV)
22 マーク・マッケンジー(トゥールーズ)
16 アレックス・フリーマン(ビジャレアル)
23 ジョー・スカリー(ボルシアMG)
5 アントニー・ロビンソン(フルハム)
3 クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)
▽MF
15 クリスティアン・ロルダン(シアトル・サウンダーズ)
14 セバスチャン・バーハルター(バンクーバー・ホワイトキャップス)
17 マリク・ティルマン(レバークーゼン)
7 ジョバンニ・レイナ(ボルシアMG)
4 タイラー・アダムス(ボーンマス)
11 ブレンデン・アーロンソン(リーズ)
8 ウェストン・マッケニー(ユベントス)
▽FW
10 クリスティアン・プリシッチ(ミラン)
19 ハジ・ライト(コベントリー)
20 フォラリン・バログン(モナコ)
21 ティモシー・ウェア(マルセイユ)
9 リカルド・ペピ(PSV)
26 アレハンドロ・センデハス(クラブ・アメリカ)