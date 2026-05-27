　アメリカサッカー連盟(USSF)は26日、北中米W杯に臨むアメリカ代表メンバー26人を発表した。

　セリエAでプレーするFWクリスティアン・プリシッチ(ミラン)やMFウェストン・マッケニー(ユベントス)、プレミアリーグでプレーするMFタイラー・アダムス(ボーンマス)やDFアントニー・ロビンソン(フルハム)、クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)らが順当にメンバー入りを果たした。

　マウリシオ・ポチェッティーノ監督に率いられ、開催国として本大会に臨むチームはグループDに入り、パラグアイ、オーストラリア、トルコと対戦する。

▽GK

1 マット・ターナー(ニューイングランド・レボリューション)

24 マット・フリーズ(ニューヨーク・シティFC)

25 クリス・ブレイディ(シカゴ・ファイアー)

▽DF

18 マックス・アーフステン(コロンバス・クルー)

12 マイルズ・ロビンソン(FCシンシナティ)

13 ティム・リーム(シャーロットFC)

6 オーストン・トラスティ(セルティック)

2 セルジーニョ・デスト(PSV)

22 マーク・マッケンジー(トゥールーズ)

16 アレックス・フリーマン(ビジャレアル)

23 ジョー・スカリー(ボルシアMG)

5 アントニー・ロビンソン(フルハム)

3 クリス・リチャーズ(クリスタル・パレス)

▽MF

15 クリスティアン・ロルダン(シアトル・サウンダーズ)

14 セバスチャン・バーハルター(バンクーバー・ホワイトキャップス)

17 マリク・ティルマン(レバークーゼン)

7 ジョバンニ・レイナ(ボルシアMG)

4 タイラー・アダムス(ボーンマス)

11 ブレンデン・アーロンソン(リーズ)

8 ウェストン・マッケニー(ユベントス)

▽FW

10 クリスティアン・プリシッチ(ミラン)

19 ハジ・ライト(コベントリー)

20 フォラリン・バログン(モナコ)

21 ティモシー・ウェア(マルセイユ)

9 リカルド・ペピ(PSV)

26 アレハンドロ・センデハス(クラブ・アメリカ)