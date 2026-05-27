三井住友銀行と三井住友カードは、個人向け総合金融サービス「Olive（オリーブ）」の最上位ランクとなる「Olive Infinite（オリーブ インフィニット）」の提供を開始した。

Olive Infiniteの中核となる「Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite」は、Visaの最上位ランク「Visa Infinite」を搭載したカードで、通常年会費は99,000円（税込）。「Olive資産運用サービス」を利用し一定の条件を満たすことで年会費が無料となる。

銀行口座特典として、SMBCダイレクトの他行あて振込手数料・コンビニATM手数料が月10回まで無料、三井住友銀行本支店ATMは回数無制限で手数料無料、定額自動入金・定額自動送金手数料も回数無制限で無料となる。選べる特典も3つ選択可能。さらに、三井住友カードつみたて投資のポイント付与率（通常最大4％）に最大2％が上乗せされ、最大6％のポイント付与が受けられる。

会員限定のオリジナルイベントも実施し、リリース記念としてミシュランガイド東京2026一つ星の「CYCLE by Mauro Colagreco」でのプライベートディナーへの招待も予定している。