2026年5月25日、YouTuberのスカイピースが自身のYouTubeチャンネルを更新。平成男子になりきって『ファンタ ふるふるシェイカー グレープ』を探す様子を公開した。

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2人は、学ラン姿でウィッグを被り、平成男子になりきって登場。今回は7年ぶりに復刻したという『ファンタ ふるふるシェイカー グレープ』を探す企画を行うようだ。さっそく2人は新宿を練り歩くことに。自動販売機は発見するが、なかなか目的の商品は見つからない。

テオくんは「全然ねえじゃん」「復刻って本当か？」と、少し困惑した様子。一方☆イニ☆（以下、じん）は『カルピスソーダ（R）オレンジ』を発見し、「エグくね？」と休憩がてら飲んでみることに。そしてしばらく歩くと、ついに『ファンタ ふるふるシェイカー グレープ』を発見。テオくんは「マジで余裕じゃん」と、早々の発見に笑顔を見せた。じんは「嬉しい」「久しぶりに会ったわ」と懐かしみ、購入することに。

2人は乾杯し、懐かしの味を堪能した。テオくんは「青春が爆戻りしてきた」とコメントし、じんは「俺らの青春」と思い出を振り返っているようだ。その後は平成男子のままご飯を食べに行くことに。2人は食事をしながら平成の加工画像を作ったりと、しっかり平成を満喫したようだ。

今回の動画に視聴者からは「違和感ないのがすごい」「おもろすぎる」「最高でした」といった声が集まった。

（文＝向原康太）