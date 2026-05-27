『時すでにおスシ!?』みなと＆大江戸の水族館デートに反響「初々しい」「かわいい」
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第8話が26日に放送。大江戸（松山ケンイチ）とみなと（永作）の水族館デートに反響が集まっている。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第8話 クレープを食べるみなと（永作博美）＆大江戸（松山ケンイチ）
みなとと大江戸は一緒に水族館に行くことに。水族館で大江戸は魚を見て楽しそうに寿司のネタの話をするなどして、みなとに「職業病が出てますよ。おいしそうに見えるのはわかるんですけど、ちっちゃい声でしゃべりましょうか」とツッコまれる。
大江戸は「私にとって水族館は、ここぞというタイミングで立ち寄りたくなる場所なんです」と告白。大江戸は初めて客の前で寿司を握ることが決まったときや、自分の店を出すことが決まったとき、講師にならないかと言われたときに、1人で水族館に来たと言い「普段、魚を扱う者として、ここで改めて命のたくましさに触れるたび、そのとき抱えていた歯がゆさみたいなものが少しだけ軽くなって、がんばろうという力をもらえる」と明かした。
大江戸は「エビに例えるなら、脱皮の準備期間にここに来ているんです。新しい自分に成長するための脱皮です」と続け「なぜか今日は、1人ではなく、待山さんと来たかった」と伝えた。大江戸は「その理由は…」と言いかけたが、みなとは「ありがとうございます。先生にとってそんな大事な場所に誘ってもらってうれしいです」と感謝する。その後、大江戸は何かを言いかけたが、タイミングが合わずに言えなかった。2人はかわいらしいクレープを一緒に食べる。大江戸は2人で撮った写真を部屋に飾るのだった。
そして第8話は、大江戸が西川太陽という者からの手紙と、手紙に入っていた写真を見つめる場面で幕を閉じた。
大江戸とみなとの水族館デートに、視聴者からは「初々しい」「かわいい」「キュンとしてしまう」「この2人普通に相性いい」「楽しそう」などの声が続々。また、最後に写真で登場した西川太陽にも「どんな風に関わってくるのかな」「展開楽しみ」「誰だろ」などの反響が集まっている。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第8話 クレープを食べるみなと（永作博美）＆大江戸（松山ケンイチ）
みなとと大江戸は一緒に水族館に行くことに。水族館で大江戸は魚を見て楽しそうに寿司のネタの話をするなどして、みなとに「職業病が出てますよ。おいしそうに見えるのはわかるんですけど、ちっちゃい声でしゃべりましょうか」とツッコまれる。
大江戸は「エビに例えるなら、脱皮の準備期間にここに来ているんです。新しい自分に成長するための脱皮です」と続け「なぜか今日は、1人ではなく、待山さんと来たかった」と伝えた。大江戸は「その理由は…」と言いかけたが、みなとは「ありがとうございます。先生にとってそんな大事な場所に誘ってもらってうれしいです」と感謝する。その後、大江戸は何かを言いかけたが、タイミングが合わずに言えなかった。2人はかわいらしいクレープを一緒に食べる。大江戸は2人で撮った写真を部屋に飾るのだった。
そして第8話は、大江戸が西川太陽という者からの手紙と、手紙に入っていた写真を見つめる場面で幕を閉じた。
大江戸とみなとの水族館デートに、視聴者からは「初々しい」「かわいい」「キュンとしてしまう」「この2人普通に相性いい」「楽しそう」などの声が続々。また、最後に写真で登場した西川太陽にも「どんな風に関わってくるのかな」「展開楽しみ」「誰だろ」などの反響が集まっている。