「有力馬次走報」（２６日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆欅Ｓを快勝したドンインザムード（牡４歳、栗東・今野）は東海Ｓ（７月２６日・中京、ダート１４００メートル）へ。

◆ヴィクトリアＭ１２着のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田）は府中牝馬Ｓ（６月２１日・東京、芝１８００メートル）で重賞初Ｖを狙う。

◆オークス４着のリアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口）は、紫苑Ｓ（９月６日・中山、芝２０００メートル）から秋華賞（１０月１８日・京都、芝２０００メートル）を視野。「１勝クラスなので状況を見て、間にはさむかを考えたい」と橋口師。

◆宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）に出走するジューンテイク（牡５歳、栗東・武英）の鞍上は松山に決まった。

◆２４年関屋記念を制し、屈腱炎で休養していたトゥードジボン（牡７歳、栗東・四位）は現役を引退する。「山元トレセンで復帰に向けて取り組んでいたが、屈腱炎を再発したので引退します」と四位師。今後は社台ファームで乗馬になる予定。

◆マイラーズＣ６着のファーヴェント（牡５歳、栗東・藤原）はしらさぎＳを目標に。所属するキャロットクラブがホームページで発表。僚馬で谷川岳Ｓ２着のアクートゥス（騸６歳）は、パラダイスＳ（６月１４日・東京、芝１４００メートル）を目指す。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表。