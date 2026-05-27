人気球団の監督となれば、一挙手一投足が注目される。

言動が社会に与える影響は大きく、その自覚が求められる。暴力は決して許されない。

プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が２５日、娘に暴力を振るったとして、警視庁に暴行容疑で現行犯逮捕された。

阿部氏は容疑を認め、釈放されたが、翌２６日、山口寿一オーナーに辞任を申し出て受理された。記者会見では「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪した。今後は、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。

「阿部監督逮捕」の一報に、多くの人が衝撃を受けたに違いない。家族内のもめ事とはいえ、暴力を振るった事実は重い。

巨人軍の発表によると、阿部氏は２５日午後６時頃、都内の自宅で姉妹がけんかを始めたため、止めようとしたところ、１８歳の長女に言い返された。これに立腹し、長女の襟元をつかんで投げ飛ばすなどの暴行を加えたという。

長女にけがはなかったが、しつけの範囲を超えていた。

長女が対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」に相談すると、児童相談所への通報を勧められた。実際に通報すると、児相から警視庁に連絡が行き、逮捕に至ったという。

社会は虐待や家庭内暴力（ＤＶ）に敏感になっている。スポーツ界も、暴力や暴言、ハラスメントなどをなくすための取り組みを進めている。暴力には厳しく対処するのが時代の趨勢（すうせい）だ。

阿部氏は、プロ野球界に大きな足跡を残した元スター選手で、現役の監督でもある。本来なら、こうした取り組みを推進すべき指導者の立場だ。今回の事件は暴力追放の機運に水を差しかねない。

スポーツ選手は体が大きく、腕力も強い。暴力を振るえば、相手に大きなけがをさせる恐れがあることを忘れないでほしい。

阿部氏の辞任に際し、長女は手紙を公表した。「父と大がかりなけんかは初めて」だとし、「父が警察に連行された姿を見て泣き崩れた」とも記している。ＡＩとの対話がこのような結果になるとは、予期しなかったのだろう。

ＳＮＳ上には、様々な臆測や関係者を誹謗（ひぼう）中傷するような書き込みが目立つ。阿部氏は最後に「娘も高校３年生という年頃なので、どうか温かく見守っていただければ」と、言葉少なに語った。

２人は、すでに仲直りしたという。もめ事やトラブルが一つもない家族などないはずだ。興味本位で叩（たた）くことは自制したい。