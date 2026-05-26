西田陸浮のMLBデビュー戦、元NPB選手が勝利投手に

【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）

ホワイトソックスの西田陸浮外野手は25日（日本時間26日）、本拠地のツインズ戦で「9番・右翼」でメジャーデビューした。2回の守備ではホームへの好返球で二塁走者をアウトに仕留め、初の補殺を記録。バットでも4回にメジャー初安打となる中前打を放つなど攻守で躍動した。

MLBドラフト経由でメジャーデビューしたのは西田が初めてだ。華々しいデビューとなったが、日本のファンが密かに注目したのが、この日の先発投手だ。

DeNAから米球界へ復帰した左腕アンソニー・ケイだ。西田のレーザービームに助けられ、6回5安打1失点の好投。自身3連勝となる4勝目（1敗）をつかんだ。西田のストライク送球を伝えるMLB公式X（旧ツイッター）にはファンから「ケイの4勝をアシスト」「ケイの失点防いでくれてありがとう」「西田くんがケイちゃんを救った」などのコメントが届いた。

ケイにとっては2023年以来3年ぶりの米球界復帰となる。「よく見たら投げてるのケイやんけ」「ケイは西田に助けられたな」「ケイちゃん勝ってる!! ムネ援護ありがとね、西田くんも爆肩ありがとね」「よく見たら投げてるのケイやんけ」。ファンからは感謝のコメントが止まらなかった。（Full-Count編集部）