ファーウェイ・ジャパンはスマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」「HUAWEI WATCH FIT 5」を5月29日に発売します。

狭ベゼル大画面の「WATCH FIT 5 Pro」

HUAWEI WATCH FIT 5 Proは、HUAWEIの角型スマートウォッチで最大となる狭ベゼルの1.92インチインチディスプレイを搭載。最大輝度3000nitsと明るく屋外で見やすい他、耐摩耗性と耐擦傷性を持つサファイアガラスを採用しています。本体は厚さ約9.5mm、重量約30.4kgと薄型軽量。IP6X、5ATMの防水防塵に対応します。

新機能「ミニストレッチ」を搭載しました。ユーザーが長時間動いていない場合に、パンダのキャラクターが運動をリマインド。ミニストレッチのメニューを選択して、パンダの動きに合わせるストレッチのセッションが利用できます。

日本の99％のゴルフ場のコースマップを収録し、画面に表示するグリーンの自動回転やカップ位置のカスタマイズなどが追加されたゴルフ機能、GPS精度を向上したヒマワリ型アンテナを活用したランニング機能、等高線入りのフルカラーマップから自分の位置やルートが確認できる登山機能、サードパーティーアプリによるテニスやバドミントンといったラケットスポーツ機能に対応します。

多次元センシングシステム「HUAWEI TruSense」による健康管理機能を搭載。心拍数、血中酸素レベル、ストレス、睡眠（HRV、睡眠中呼吸乱れ検知）、皮膚温といった健康指標を24時間モニタリングします。ウォッチ右側面下部のボタンに約30秒触れることでECG（心電図）の測定が可能で、心電図アプリケーションは日本のプログラム医療機器の承認を取得済み。

通常使用で最大10日間、ヘビーユースでも最大7日間持続するバッテリーは、約60分でフル充電になるワイヤレス急速充電に対応します。

本体カラーは3色をラインアップ。市場想定価格はフルオラエラストマーベルトのホワイトとブラックがそれぞれ39380円（税込）、ナイロンベルトのオレンジが4万2680円（税込）です。

5色をラインアップする「HUAWEI WATCH FIT 5」

お手頃価格で薄型軽量のHUAWEI WATCH FIT 5は、画面サイズ1.82インチ、最大輝度2500nitsで、厚さ9.5mm、重量27gの薄型軽量なスマートウォッチ。

本体カラーは5色をラインアップします。市場想定価格はフルオラエラストマーベルトのブラック、ホワイト、パープル、グリーンがそれぞれ2万7280円（税込）で、グレーとイエローグリーンのバイカラーを採用したナイロンベルトのシルバーは30580円（税込）です。