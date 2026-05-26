Suspended 4th、2ndアルバム『Goodbye My Roots』リリース＆レコ発ツアー決定
Suspended 4th（通称：サスフォー）が、2ndフルアルバム『Goodbye My Roots』を2026年7月8日に発売することを発表した。
初のフルアルバム『Travel The Galaxy』を2022年7月に発表し、そこから約半年後にデニスが脱退。以降はパーマネントなドラマーを旅を続けながらライブや制作を重ねてきたサスフォーにとって、ここ数年間は自らが“過渡期”と呼ぶ時間を過ごしてきた。そして、2024年12月には吉村建太郎が正式メンバーとしてバンドに加入し、吉村がレコーディングに全面参加した初のアルバムが今作となる。
今作は、全14曲収録で約36分というトータルランニングのコンパクトな作品に。ムーディーなインストゥルメンタルでアルバムの流れの構築／変化に一役買う「Intermission」が3曲収録されているのも注目だ。過去との決別を匂わせる「Intermission #1」からスタートする今作は、ショートチューン「Stray God」、シングルバージョンから若干ミックスの変化が感じ取れる「SUNBURST」と続き、ネクストステージに到達したことが分かる作品になっているという。
単に過去と決別するのではなく、これまでの歴史や経験も抱えながら新たな地平を目指す、今回のアルバムにはそんなサスフォーが今見据える未来と、ここからどんな景色を見せてくれるのかという期待が詰まった、画期的な1枚に仕上がったとのことだ。
◾️2ndフルアルバム『Goodbye My Roots』
2026年7月8日 リリース
【PZCA-122】3,850円（税込）
【PZCA-124】2,750円（税込）
※配信、及び1枚組(PZCA-124)は〈DISC1〉となります。
▼収録曲
〈DISC1〉
1.Intermission #1
2.Stray God
3.SUNBURST
4.Velvet Poison Pie
5.My Syntax
6.What’s the Move
7.Intermission #2
8.Prince “Skyline” S54B
9.Windows ’98
10.Lost in Tokyo
11.Floating Cow Farm
12.BORDERLESS
13.Intermission #3
14.Pocketful Songs
〈DISC2〉※Instrumental
1.Intermission #1(Instrumental)
2.Stray God(Instrumental)
3.SUNBURST(Instrumental)
4.Velvet Poison Pie(Instrumental)
5.My Syntax(Instrumental)
6.What’s the Move(Instrumental)
7.Intermission #2(Instrumental)
8.Prince “Skyline” S54B(Instrumental)
9.Windows ’98(Instrumental)
10.Lost in Tokyo(Instrumental)
11.Floating Cow Farm(Instrumental)
12.BORDERLESS(Instrumental)
13.Intermission #3(Instrumental)
14.Pocketful Songs(Instrumental)
◾️＜Suspended 4th pre 「Goodbye My Roots Tour」＞
2026
07/19 横浜 F.A.D yakoyama
w/ Guest 有
08/09 熊本 B.9 V2
w/ Guest 有
08/11 福岡 DRUM SON
w/ Guest 有
08/27 北海道 札幌 KLUB COUNTER ACTION
ONE MAN
09/05 新潟 GOLDEN PIGS RED
w/ Guest 有
09/06 長野 松本 ALECX
w/ Guest 有
09/12 宮城 LIVE HOUSE enn 2nd
w/ Guest 有
09/13 栃木 宇都宮 HELLO DOLLY
w/ Guest 有
10/02 愛媛 松山 W studio RED
w/ Guest 有
10/03 広島 SECOND CRUTCH
w/ Guest 有
10/18 大阪 梅田 Shangri-La
w/ Guest 有
10/23 愛知 新栄 Shangri-La
w/ Guest 有
10/30 東京 キネマ倶楽部
w/ Guest 有