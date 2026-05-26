東京・渋谷区で来月1日から「ごみポイ捨て」その場で過料2000円徴収へ　テイクアウト可能店に「ごみ箱設置」義務付け

25日午後11時ごろ、多くの人でにぎわう東京・渋谷駅周辺で見られたのは、たばこポイ捨ての瞬間です。

渋谷区で問題になっている、ごみのポイ捨て。

一夜が明けた26日朝、路上の至る所に大量のごみが捨てられていました。

渋谷区では、「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」が一部改正され、6月1日から、ごみのポイ捨てをした人から罰則として2000円の過料を徴収する措置が取られます。

コロナ禍以降、渋谷区を訪れる人の増加に伴い、ポイ捨てが急増していることへの対策です。

6月以降、区の指導員がポイ捨て行為を発見した場合、その場で過料2000円が徴収されます。

街の人は「（ポイ捨ては）そうしないと減らない。（過料）2000円はいいと思う」「ポイ捨てしないようになるのでいいと思う」などと話しました。

渋谷区で毎朝ごみ拾いを行っている清掃業者も「みんなが捨てなくなってくれて、きれいな街ができればいいと思う」と話し、新たな徴収ルールの効果に期待しています。

改正された条例では、コンビニやカフェなど食べ物をテイクアウトできる店に対して、ごみ箱の設置を義務付けています。

対象となる店がごみ箱を設置しない場合、6月1日から5万円の過料が科されることになります。