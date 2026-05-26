【義母の言葉：嬉しかった編】「絞られたわね〜」まさかの褒め？【第16話まんが】#ママスタショート

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みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？　それともあまりよくない？　嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。



今回のエピソードは、義母の前で子どもを激怒したときに起こった一件。

「何っ回いえばわかるの！！」

あまりにも聞き分けのないわが子に腹を立てた女性。感情に任せ激しく叱ってしまったのだそう。しかも義母が見ている前で。

「義母が見てるぅ、できれば見てほしくなかった……！」

黙って一部始終を見ていた義母。きっと「怖いママねー」なんて思われているはず……。しかし予想外の展開が待っていたのです。

義母「ママってあなたのことになると本当に真剣だねえ。叱ってくれるママがいてよかったね」

まさかの褒め！　しかも孫へのフォローをしてくれている！　義母さん、あなたが女神に見えますよ……。理解ある義母さんでよかったですね。

みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？

原案・ママスタ　　編集・しらたまよ