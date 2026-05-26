【義母の言葉：嬉しかった編】「絞られたわね〜」まさかの褒め？【第16話まんが】#ママスタショート
みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？ それともあまりよくない？ 嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。
今回のエピソードは、義母の前で子どもを激怒したときに起こった一件。
「何っ回いえばわかるの！！」
あまりにも聞き分けのないわが子に腹を立てた女性。感情に任せ激しく叱ってしまったのだそう。しかも義母が見ている前で。
「義母が見てるぅ、できれば見てほしくなかった……！」
黙って一部始終を見ていた義母。きっと「怖いママねー」なんて思われているはず……。しかし予想外の展開が待っていたのです。
義母「ママってあなたのことになると本当に真剣だねえ。叱ってくれるママがいてよかったね」
まさかの褒め！ しかも孫へのフォローをしてくれている！ 義母さん、あなたが女神に見えますよ……。理解ある義母さんでよかったですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ
今回のエピソードは、義母の前で子どもを激怒したときに起こった一件。
「何っ回いえばわかるの！！」
あまりにも聞き分けのないわが子に腹を立てた女性。感情に任せ激しく叱ってしまったのだそう。しかも義母が見ている前で。
黙って一部始終を見ていた義母。きっと「怖いママねー」なんて思われているはず……。しかし予想外の展開が待っていたのです。
義母「ママってあなたのことになると本当に真剣だねえ。叱ってくれるママがいてよかったね」
まさかの褒め！ しかも孫へのフォローをしてくれている！ 義母さん、あなたが女神に見えますよ……。理解ある義母さんでよかったですね。
みなさんも義母に言われて嬉しかった言葉、ありますか？
原案・ママスタ 編集・しらたまよ