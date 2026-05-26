歌手の浜崎あゆみさんが5月25日、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

その思いを綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「違う 全然違う全部違う」「わたしの伝え方が間違っていたのか、進め方に問題があったのか、何を一体どこでいつから間違えたんだ」 ＳＮＳに綴る





浜崎あゆみさんは「違う 全然違う全部違う」と、投稿。



続けて「わたしの伝え方が間違っていたのか、進め方に問題があったのか、何を一体どこでいつから間違えたんだ」と、記しました。



更に「違うんだよ、ダメなんだよこれじゃ」「これでは生き抜いた者達の叙事詩では無いんだよ」と、その思いを綴っています。









この投稿にファンからは「あゆちゃん、どうしたの?」「ayuちゃんお疲れ様 落ち着いてもう一度焦らないで... じっくりと伝えてみよう」「大丈夫、伝わらなかったって今気づけたのなら、 まだ間に合うよ! 伝わるまで伝えよう」と、浜崎あゆみさんを気遣うコメントが届いています。







そして翌日、浜崎あゆみさんは、更にストーリー機能を更新し「ノー睡眠だけど早朝に kenji_hala が信じ難いハイテンションで治療に来てくれたので身体は元気になった」と、投稿。

続けて「髪ボサボサやん 目開いてないね笑」「てか道が渋滞してる一やめてくれ一今だけは急いでるのだ―――」と、自撮りの画像と添えて綴っています。







この投稿にファンからは「おはよう ノー睡眠なの凄すぎる 身体壊さないようにね!」「あゆちゃんどんな時も応援してるからね」「ノー睡眠なの心配 無理しないでね」「怪我だけはしないようにお願い致します 体調にも気をつけて」「睡眠大事だから今日はしっかりと睡眠時間取ってね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】