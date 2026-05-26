濃厚なのに爽やか！水切りヨーグルトで作る「レアチーズケーキ」が夏にぴったり

【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.26】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。

みなさん、こんにちは。今回ご紹介するのはヨーグルトを使ったレアチーズケーキです。ヨーグルトを水切りして使います。濃厚なのに爽やかな味わいはこれからの季節にもぴったりです。

チーズケーキは、ベースのクリームチーズにどんな材料を加えるかで味わいや風味が変わってきます。Vol.9で紹介した生クリームレアチーズケーキはクリーミーで酸味がまろやか。自分が好きなレアチーズケーキを研究しても楽しいですね。

定番のアイテムはアレンジも自由自在。旬のフルーツを飾ると華やかになります。今回は、今が旬のブルーベリーをのせてみました。いろんなアレンジも試してみてくださいね。

ヨーグルトレアチーズケーキ





材料（直径15cmの底が抜ける丸型1台分）

＜レアチーズ生地＞



・プレーンヨーグルト 400g



・クリームチーズ 200g



・グラニュー糖 70g



・レモン汁 小さじ2



・粉ゼラチン 5g

＜ボトム＞



・クッキー 70g



・溶かしバター（食塩不使用）25g



作り方

下準備：ボウルにザルを重ね、キッチンペーパーを3〜4枚のせます。ヨーグルトを入れ、重量が約半量になるまで水切りします。





1. 粉ゼラチンは冷水大さじ2（分量外）にふり入れてふやかしておきます。





2. 保存袋にクッキーを入れて麺棒等で叩き、細かく砕きます。溶かしバターを加え、ケーキ型の底に敷き詰めます。使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。













3. クリームチーズは耐熱ボウルに入れて600Wの電子レンジに30〜60秒かけてやわらかくし、なめらかになるまで泡立て器でよく混ぜます。グラニュー糖を加えてさらによく混ぜます。





4. 電子レンジで加熱して溶かしたゼラチンを3に加え、よく混ぜます。





5. 水切りしたヨーグルト、レモン汁を加えて底からよく混ぜます。









6. 2で準備した型に流し入れ、冷蔵庫で3時間以上しっかり冷やします。





＊ならすだけでもいいですが、今回はスプーンで模様をつけてみました。





7. ぬれぶきんを電子レンジで約20〜30秒加熱し、型の底と側面に当てて型から外します。お好みのフルーツを飾っても◎ 今回は、ブルーベリーをトッピングしてみました。









ポイント

・レモン汁と一緒に、すりおろしたレモンの皮を1/2個分を加えるとさらに爽やかに。



・季節のフルーツをのせて楽しめます。



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