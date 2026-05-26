第1子妊娠中のみちょぱ、夫・大倉士門と日常2ショットに反響「ゲーセン行くの親近感」「同じ顔すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】モデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が5月25日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門との2ショットなど日常の様子を公開した。
【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「同じ顔すぎる」モデル夫とのラブラブ2ショット
池田は、「4.5月ランダム」とつづり、日常の様子を複数枚投稿。外出先での様々なショットとともに、大倉との2ショットも複数枚投稿しており、互いにキャップをかぶって顔を寄せ合いながらカメラに向かって笑みを浮かべる2ショットのほか、夜間に打ち上がる花火をバックに笑顔で並ぶ姿や、ゲームセンターでクレーンゲームを2人そろって覗き込む夫婦デートの様子なども披露している。
この投稿に、ファンからは「仲の良さがひしひしと伝わってくる」「本当に憧れの夫婦」「映画のワンシーンみたい」「ゲームセンターでのラブラブデート可愛い」「大好きな2人の組み合わせが見られて幸せ」「ゲーセン行くの親近感」「同じ顔すぎる」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の27歳ギャルタレント「同じ顔すぎる」モデル夫とのラブラブ2ショット
◆池田美優、夫と2ショットデート
池田は、「4.5月ランダム」とつづり、日常の様子を複数枚投稿。外出先での様々なショットとともに、大倉との2ショットも複数枚投稿しており、互いにキャップをかぶって顔を寄せ合いながらカメラに向かって笑みを浮かべる2ショットのほか、夜間に打ち上がる花火をバックに笑顔で並ぶ姿や、ゲームセンターでクレーンゲームを2人そろって覗き込む夫婦デートの様子なども披露している。
◆池田美優の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仲の良さがひしひしと伝わってくる」「本当に憧れの夫婦」「映画のワンシーンみたい」「ゲームセンターでのラブラブデート可愛い」「大好きな2人の組み合わせが見られて幸せ」「ゲーセン行くの親近感」「同じ顔すぎる」といった声が寄せられている。
みちょぱは、2022年10月22日に大倉と結婚。2026年2月5日に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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