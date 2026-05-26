HONMA『T//WORLD』アイアンの軟鉄素材が「S15C」に！ 『TOUR V』『Vx』『Px』が6月19日デビュー
本間ゴルフから、新作アイアンのアナウンス。「高純度軟鉄による柔らかな打感と高初速性能を両立した『TOUR V』と『Vx』を含む『T//WORLD IRON』を6月19日より全国直営店、直営オンラインショップおよび取扱店にて発売いたします。アスリートゴルファーが求めるフィーリングと性能を高次元で融合したプレミアムパフォーマンスモデルです」と、同社広報。
【画像】３機種の“顔”の違いを並べて比較
「TOUR VとVxには、高純度軟鉄素材『S15C』を採用。S15Cならではの柔らかさにより、金澤志奈プロをはじめとするTEAM HONMAが評価した打感のよさを実現しました。さらに、当社独自の熱加工を素材そのものに施すことで剛性を高め、ボール初速とスピン性能の向上を両立。柔らかな打感を保ちながら、力強く安定した弾道を可能にしました。また、ヘッド別バンス設計により抜けの良さを高め、安定した打点で再現性を確保。
さらに、日本シャフトと共同開発した専用シャフトとの一体設計により、スイングタイプに応じた打出角と適正な落下角度を実現します。伝統的な軟鉄鍛造のフィーリングを大切にしながら、現代ゴルファーが求める初速とスピン性能を両立。打感と結果の両方にこだわるゴルファーに新たな選択肢を提案します」（同） スリクソン『ZXi7』から採用が始まった『S15C』は、キャロウェイも今春の『X FORGED』や『X FORGED STAR』で採用。低めの音と落ち着きある打感に定評のあった本間ゴルフも追随し、歴代モデルを使用したことのある人は、まずは『TOUR V』や『Vx』を是が非でも打ってみたいところ。日本シャフトと共同開発した専用『MODUS』シャフトにも期待が高まる。
その「S15C」一体鍛造設計の『TOUR V』は、打ち込むゴルファーに適した8度のハイバンス設計。美しい顔で操作性に優れ、7Iロフト32度、10Iロフト45度の設定で『TOUR 120』をそのまま軽くしたような『N.S.PRO MODUS? for T//WORLD BLACK』（元調子/約108g）を用意し、5本セット（6〜10番）の税込価格が148,500円、単品29,700円。 また、同じく「S15C」一体鍛造設計の『Vx』は、バンス5度の設定で、バランスに優れた王道のキャビティ。7Iロフト30度、10Iロフト42度でシャフトは『TOUR 130』をそのまま軽くしたような『N.S.PRO MODUS? for T//WORLD RED』（中調子/約106.5g）を用意し、5本セット（6〜10番）の税込価格が148,500円、単品29,700円。
『Px』は、高強度Lカップフェースと軟鉄鍛造ボディを組み合わせた2ピース構造。シャープな形状ながら飛距離性能（7Iロフト30度）と寛容性を両立し、振動吸収エンブレムの採用で打感の良さも兼ね備えるとか。シャフトはカーボンとスチール（N.S. PRO950GH neo）が選べて、5本セット（6〜10番）の税込価格が148,500〜176,000円、単品29,700〜35,200円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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その「S15C」一体鍛造設計の『TOUR V』は、打ち込むゴルファーに適した8度のハイバンス設計。美しい顔で操作性に優れ、7Iロフト32度、10Iロフト45度の設定で『TOUR 120』をそのまま軽くしたような『N.S.PRO MODUS? for T//WORLD BLACK』（元調子/約108g）を用意し、5本セット（6〜10番）の税込価格が148,500円、単品29,700円。 また、同じく「S15C」一体鍛造設計の『Vx』は、バンス5度の設定で、バランスに優れた王道のキャビティ。7Iロフト30度、10Iロフト42度でシャフトは『TOUR 130』をそのまま軽くしたような『N.S.PRO MODUS? for T//WORLD RED』（中調子/約106.5g）を用意し、5本セット（6〜10番）の税込価格が148,500円、単品29,700円。
『Px』は、高強度Lカップフェースと軟鉄鍛造ボディを組み合わせた2ピース構造。シャープな形状ながら飛距離性能（7Iロフト30度）と寛容性を両立し、振動吸収エンブレムの採用で打感の良さも兼ね備えるとか。シャフトはカーボンとスチール（N.S. PRO950GH neo）が選べて、5本セット（6〜10番）の税込価格が148,500〜176,000円、単品29,700〜35,200円。
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