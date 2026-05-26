モデルでタレントのローラ（36）が25日、自身のインスタグラムを更新。オシャレすぎる田植え姿を公開した。

「今年の田植えが終わったよ〜みんな新潟の山奥まできてくれてありがとう〜」と田植えショットを公開した。

「一緒にみんなで田んぼに入りながらいろいろなお話をしたり、美味しいご飯を食べて満足したり、終わったあとにかき氷のご褒美をいただきにいったり、みんなで温泉に飛び込んであたたかくポカポカになって、お家に帰って日本酒をのんで笑い合ったり、お寺にいって庭園を見ながら幸せを感じたり、、もう、ほんっとうにたのしかった」と記した。

黒の上下スタイルでのモデルのMayuriとのツーショットなどを添え、「なんだか子供の遠足のようなきもちになったよ 優しくて、面白くて、ピュアなハートをいっぱいシェアしてくれてありがとう」と英語と日本語でつづった。

この投稿に、ファンからは「素敵すぎる」「こんなスタイル抜群で田植えファッションまでかっこいい人は見たことない」「楽しそう」「ホンマに立派！ニッポンよりニッポン人」「田舎でバッタリ会ったら驚くよね！」「自然が似合うね〜」「大好きな2トップが2ショット」などの声が寄せられている。

モデル、タレントとして幅広く活躍する中、2015年から拠点をロサンゼルスに移したローラ。2025年3月、実母の故郷である新潟県で本格的に農業を行うことを表明した。