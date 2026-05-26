ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が２月９日に発売した自身初の写真集「Ｌａｔｉｄｏ」（集英社刊）と特典が同封された「菊池風磨 ３０ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ プレミアムＢＯＸ【初回限定版】」が、オリコン「上半期“本”ランキング２０２６」のジャンル別「写真集」男性ソロで１位を獲得したことが２６日、分かった。

期間内で売り上げ５．１万部を達成し、写真集ジャンル全体でも３位となった。発売直後の２月１６日付「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」および同日付のジャンル別「写真集」では自身初の１位を獲得している。

３０歳という節目を記念して制作。撮影はスペイン・バスク地方で行われた。一緒に旅をしている気分になれるようなカットに加え、３０年の歩みを振り返るロングインタビューや年表も掲載された。

受賞に際して、「非常にうれしい限りです。今の私に出せる『１番良い状態』を全部詰め込みました。それをこんなにもたくさんの人に受け取っていただけたという事実が、今の私にとって何よりの自信になっています」と喜びを語った。また「この結果が、ｔｉｍｅｌｅｓｚの勢いに少しでも貢献できたらと」と願った。

本書を手に取った多くのファンに向けて、「皆さんの毎日の生活の中で、ふとした時に元気を届けられるような、大切な１冊になってくれたら幸いです。僕を信じてついてきてくれる皆さんがいるからこそ、僕はいつでも新しい挑戦に踏み出すことができます。これからも、皆さんが誇りに思えるような、菊池風磨であり、エンターテインメントを全力で届けていきますので、どうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを送った。

同ランキングジャンル別で、写真集部門は「乃木坂４６川粼桜 １ｓｔ写真集 エチュード」、男性写真集部門は「ＩＮＩ Ｖｉｖａ ｌａ ｖｉｔａ」が１位だった。