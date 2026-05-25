B3の湘南がチーム名を変更…来季から『ウォルガ湘南』としてB.NEXTの舞台に挑む

5月25日、B3の湘南ユナイテッドBCはチーム名の変更を発表。2026－27シーズンより『ウォルガ湘南』となることが公表された。

今回の発表に際し湘南は、クラブ公式サイトを通じて「名前は変わる。けれど、湘南で育ててきた想いとつながりは、変わらない。これまで湘南ユナイテッドBCを支えてくださったブースター、パートナー、地域の皆さまとともに積み重ねてきた歩みを土台に、クラブは次のステージへ進みます」とコメント。名前の変更については、「私たちが目指したのは、日常の中で自然に呼んでいただける、このクラブだけの名前です。子どもから大人まで、誰もが口にしやすく、聞いたときに、このクラブをまっすぐ思い浮かべられる名前。どこかにある名前ではなく、世界に一つしかない、私たちだけの名前。それが、『ウォルガ湘南』 です」と、唯一無二のチーム名を誕生させたかったと説明した。

この『ウォルガ』という名前は、キャンプファイヤーの灯火（ともしび）に由来していると言い、炎が赤く燃える光や、頬が上気するときの温もりのような熱を帯びた持続する輝きを表す、英語の『A glow』を逆さから読んだ『WOLGA』を生み出したという。

さらに、「火が灯る。そのまわりに、人が集まる。言葉が交わされ、笑顔が生まれる。灯火は、人を集める。そこから、つながりが生まれる。私たちは、このクラブがそんな灯火のように、人々がつながるきっかけでありたいと考えました」と、チーム名への思いを語り、『W』をモチーフにしたロゴと、チームカラーも赤に変更されることが発表された。

新たに生まれ変わることとなった湘南。スローガンの『挑みきれ』のもと、新たなステージでの挑戦が始まる。

【動画】湘南ユナイテッドBCとして最後のシーズンとなった2025－26シーズンイメージムービー