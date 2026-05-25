5月30日（土）午後1時30分〜 日本テレビ系（全国ネット）にて「DAZN presents うちの推しがアツすぎて！FIFAワールドカップ開幕直前！みんなの推しイレブンSP」を放送。

芸能界のサッカー好きたちが「推し選手」の魅力を熱量たっぷりでプレゼンし、MC初タッグの阿部亮平（Snow Man）・井桁弘恵とともに、そのアツすぎるポイントを一緒に深掘り。日本代表選手をはじめ世界のスター選手にも注目し、ピッチで見せる驚愕のスーパープレーだけでなく、知られざる素顔や意外な一面、思わず応援したくなるようなエピソードなど盛りだくさんでお届けする。

コアなサッカーファンはもちろん、「ワールドカップは気になるけどよくわからない」という方にとっても楽しめる内容で、見終わるころにはきっと、あなたの“推し”が見つかるはず！FIFAワールドカップ開幕がますます待ち遠しくなる番組。

なお、日本テレビとDAZNは「FIFAワールドカップ2026」に向けて共同プロジェクトを発足し、大会の盛り上げのため連携していく。

■スタジオ出演

MC：阿部亮平（Snow Man）、井桁弘恵

ゲスト：影山優佳、松井大輔、盛山晋太郎（見取り図）

■VTR出演

河野純喜・白岩瑠姫（JO1）、桐谷美玲、郄地優吾（SixTONES）、コットン、成田凌、橋本直（銀シャリ）、山中柔太朗（M!LK）、りんたろー。（EXIT）

※50音順