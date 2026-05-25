『日プ新世界』練習生・KINARI（釼持吉成）、辞退発表 第2回順位発表式ではデビュー圏内
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(通称『日プ』『日本版プデュ』）の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の練習生・KINARI（釼持吉成）が25日、辞退を発表した。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
オーディション公式Xでは「練習生KINARIより辞退の申し出がありました。本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と発表した。
KINARIは、番組開始時ののレベル分けテストで練習生候補となり、脱落寸前に。その後、オンライン投票によりFクラスに昇格。レベル分け再評価では、Aクラスへと移動し、同番組史上初の快挙となり、シンデレラストーリーだと反響を受けた。
また、第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位を獲得し、“デビュー圏内”をキープしている人気練習生だった。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【報告全文】
【お知らせ】
国民プロデューサーの皆様
SEKAI プロデューサーの皆様
練習生KINARIより辞退の申し出がありました。
本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します。
既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。
引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界
練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
オーディション公式Xでは「練習生KINARIより辞退の申し出がありました。本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と発表した。
また、第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位を獲得し、“デビュー圏内”をキープしている人気練習生だった。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。
【報告全文】
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国民プロデューサーの皆様
SEKAI プロデューサーの皆様
練習生KINARIより辞退の申し出がありました。
本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します。
既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。
引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界
練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します。