県知事選の投開票まであと1週間。村上市では、期日前投票所の運営を地元の高校生がボランティアとして体験しました。



高校生ボランティアには、村上市内の3校から22人の生徒が参加しました。高校生らは、来場した有権者の誘導など『案内係』の業務を体験しました。



■村上桜ケ丘高校の生徒

「お年寄りの方が多いイメージでしたが若い方も来られていて、選挙のイメージが大きく変わりました。感謝されたりしたら、うれしい気持ちになりました。」



村上市の選挙管理委員会は、この企画を通して高校生の政治や選挙への関心と理解を深め、若年層の投票率向上を目指したいとしています。知事選の投開票は5月31日(日)です。