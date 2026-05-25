「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１０時現在で、ＨＰＣシステムズ<6597.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



２５日の東京市場で、ＨＰＣシスは大幅続伸し年初来高値を更新。量子コンピューター関連として人気化しているが、急ピッチな株価上昇に対する警戒感もあるようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。



物色人気を集めている背景は、米商務省が２１日に量子コンピューターなどを手掛ける米企業９社に計２０億ドル（約３２００億円）を出資すると発表したことが刺激となっているもよう。なお、ＨＰＣシスは量子コンピューター領域の量子化学計算の研究、事業開発を推進している。



出所：MINKABU PRESS