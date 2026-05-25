「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）

小結若隆景が２０２２年春場所以来、３番目の長期ブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を飾った。本割では藤凌駕を肩透かしで退け、１２勝３敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を押し出しで制した。右膝の大ケガで幕下まで落ち、今場所も右肘のケガにも耐えた。昨年秋場所で逃した大関への起点も作り、昇進への意欲を語った。霧島は本割で宇良を押し倒したが、２場所連続４度目の優勝を逃した。優勝同点の霧島に対しては、浅香山審判部長（元大関魁皇）が次の名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）が綱とり場所になる見解を示唆した。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「若隆景の勝因は立ち合いからの流れの良さ」と指摘した。

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優勝決定戦は、若隆景がいい相撲を取ったね。低く当たって、左おっつけが効いたのは確かだけど、それも全部、立ち合いからの流れが良かったからなんだ。だから足も出ていた。１１日目に霧島に負けた時とは全然違う内容の相撲だった。

気持ちの面では、４年ぐらい前でも、１度優勝していた経験も大きかったんじゃないか。来場所以降は休場していた横綱も戻ってくる。その中でも、今のままの相撲を続ければ、もう一回、大関とりのチャンスは十分に出てくると思うよ。

負けた霧島は全体的にはよく頑張ったよ。ただ、やっぱり１０日目に正代に負けた一番、あそこからリズムが狂ったな。終盤は勝った相撲でも体がフワッとしていた。上を目指していくには、そのへんを反省して、今後に生かしてもらいたいね。