歌手の松山千春（７０）が２４日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。夫婦デュオ「チェリッシュ」について語った。

松山は自身のコンサートを愛知県で開催したことから、チケットぴあ名古屋の社長でイベント会社・サンデーフォーク相談役の桑原宏司氏について触れ、「チェリッシュ。桑原はドラムをたたいてたんですよ」と話した。

チェリッシュは、「てんとう虫のサンバ」などで知られる松崎好孝（７６）と松崎悦子（７５）による愛知出身のフォークソング夫婦デュオ。

「最初は５人とかでドラムもベースもいたんですよ。デビューしてしばらくしてから２人になった。俺の推測でもあるけど、えっちゃんと松崎が２人で前に出てやってると、『やってられないよ』ってなったんじゃないかな。１人去り、２人去りして２人に」と、推測と前置きしつつ、チェリッシュが２人組になったいきさつを語った。

「今も頑張って２人でやってるから、みんなにも聞いてもらいたいと思いますね。チェリッシュもいいトシだろ？俺が７０なんだからな。俺たちの年代って頑張ってコンサートやってるよな」と続けた。

「大きなとこでボンボンとやるのもいいけど、市民会館とかで地元の人とコンサートやるのがいいんじゃないかと思う」と話し、チェリッシュのデビュー曲「なのにあなたは京都へゆくの」を流した。