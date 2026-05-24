スヌーピーの型押しデザインがさりげなくあしらわれた大人のためのスニーカーが「WEARING ON」から登場
足の治療や運動機能の補助を目的とした靴を展開するシューズブランド「WEARING ON(ウェアリングオン)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」との新作コラボスニーカーを発売した。
【写真】スヌーピーの型押しデザインがかわいい「WEARING ON」の新作スニーカーを見る
「WEARING ON」は、“足の健康と快適さ”をテーマに、日本人の身体や足の症状に寄り添った製品を作り続けるブランド。今回のコラボモデルにも、専門技術が反映されている。
「【スヌーピー】9392」(各5万4780円)は、タンの部分にさりげなくスヌーピーの型押しデザインがあしらわれた特別なモデル。大人向けとあってキャラクターが主張しすぎないよう控えめな表現にとどめているのだそう。
春夏の使用を想定し、アッパーには通気性の高いメッシュ素材を取り入れているのが特徴。レザーを組み合わせることで高級感を醸し出しながら、快適な履き心地を実現している。
穴あきデザインのソールは、シューズそのものの軽量化だけでなく、衝撃吸収性も実現。蹴り出しやすく、スムーズな歩行をサポートしてくれる。インソールには、長時間の立ち仕事や移動時の膝への負担を軽減するローリング機能を搭載。しゃがむのがつらい人でも立ったままスムーズに着脱できるなど、細やかな配慮が際立つ。
サイズは0.5センチ刻みで22.5センチから25.0センチまで。カラーは、黒の差し色とメタリックなシルバーをアクセントにしたグレー＋シルバー＋ホワイト＋黒メッシュをはじめ、グレーベース、ベージュベース、ライトブルーなど全6種類。
これからの季節を軽やかな足取りで楽しみたいという人にぴったりな一足。購入は全国の百貨店や「WEARING ON」のECサイト、楽天市場にて。なお、ライトブルー＋グレー＋シルバー＋白メッシュのデザインは特に人気で在庫が少なくなっているため要問合せとのこと。気になる人は直接店舗に問い合わせてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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「WEARING ON」は、“足の健康と快適さ”をテーマに、日本人の身体や足の症状に寄り添った製品を作り続けるブランド。今回のコラボモデルにも、専門技術が反映されている。
春夏の使用を想定し、アッパーには通気性の高いメッシュ素材を取り入れているのが特徴。レザーを組み合わせることで高級感を醸し出しながら、快適な履き心地を実現している。
穴あきデザインのソールは、シューズそのものの軽量化だけでなく、衝撃吸収性も実現。蹴り出しやすく、スムーズな歩行をサポートしてくれる。インソールには、長時間の立ち仕事や移動時の膝への負担を軽減するローリング機能を搭載。しゃがむのがつらい人でも立ったままスムーズに着脱できるなど、細やかな配慮が際立つ。
サイズは0.5センチ刻みで22.5センチから25.0センチまで。カラーは、黒の差し色とメタリックなシルバーをアクセントにしたグレー＋シルバー＋ホワイト＋黒メッシュをはじめ、グレーベース、ベージュベース、ライトブルーなど全6種類。
これからの季節を軽やかな足取りで楽しみたいという人にぴったりな一足。購入は全国の百貨店や「WEARING ON」のECサイト、楽天市場にて。なお、ライトブルー＋グレー＋シルバー＋白メッシュのデザインは特に人気で在庫が少なくなっているため要問合せとのこと。気になる人は直接店舗に問い合わせてみて。
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