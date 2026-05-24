讃岐が大嶽直人監督と契約更新…最終節前にJ2・J3WEST-A暫定最下位「さらに進化した姿をお見せできるよう」
カマタマーレ讃岐は24日、大嶽直人監督との2026-27シーズンの契約更新を発表した。
大嶽監督は今季から監督に就任している。J2・J3百年構想リーグWEST-Aは同日に行うFC大阪戦を残して5勝2分け(PK戦1勝1敗)10敗で暫定最下位に位置。FC大阪戦をPK戦勝利以上で終えると無条件で最下位脱出となる。
契約更新に際して、大嶽監督はJ3を戦う来季に向けて以下のようにコメントしている。
「百年構想リーグでは苦しい戦いが続きましたが、その中でも選手たちは日々成長を重ね、チームとして着実に力をつけてくれました。今シーズンで見えた課題を改めて見つめ直し、2026-27シーズンはさらに進化した姿をお見せできるよう、全力で挑み続けます」
「ファン・サポーターの皆さま、地域の皆さま、スポンサーの皆さまをはじめ、カマタマーレ讃岐に関わるすべての皆さまとともに、2026-27シーズンも全力で戦っていきます。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」
大嶽監督は今季から監督に就任している。J2・J3百年構想リーグWEST-Aは同日に行うFC大阪戦を残して5勝2分け(PK戦1勝1敗)10敗で暫定最下位に位置。FC大阪戦をPK戦勝利以上で終えると無条件で最下位脱出となる。
契約更新に際して、大嶽監督はJ3を戦う来季に向けて以下のようにコメントしている。
「ファン・サポーターの皆さま、地域の皆さま、スポンサーの皆さまをはじめ、カマタマーレ讃岐に関わるすべての皆さまとともに、2026-27シーズンも全力で戦っていきます。引き続き、熱いご声援をよろしくお願いいたします」