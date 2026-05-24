入場無料、屋台9店・希少食材・ライブが3日間！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、秋葉原ベルサール秋葉原にて開催5歳・さかな芸人 ハットリ・ﾘﾛ氏・サイバーおかんとコラボした個性派脳汁屋台4店舗が出店約150個の提灯に映像を投影するステージにDJ KOO（TRF）・テクノ法要らが登場 入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、秋葉原ベルサール秋葉原にて開催5歳・さかな芸人 ハットリ・ﾘﾛ氏・サイバーおかんとコラボした個性派脳汁屋台4店舗が出店約150個の提灯に映像を投影するステージにDJ KOO（TRF）・テクノ法要らが登場

脳がよろこぶ刺激と体験を詰め込んだ体験型フードフェスが、今年も東京・秋葉原に登場します。

マルハン東日本が主催する『脳汁横丁2026』は、「奉脳祭（ほうのうさい）」をコンセプトに、クリエイターとコラボした屋台・マーケット・ライブステージが一堂に集まるイベントです。

入場無料で楽しめる3日間に、屋台フードやアーティストパフォーマンスなど脳汁あふれるコンテンツが揃います。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催期間：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）営業時間：11:00〜20:00会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料（フード・ドリンク・グッズは別途購入）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.公式サイト：noujiruyokocho.com

『脳汁横丁2026』は、マルハン東日本が2024年4月より展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾イベントです。

「ヲトナ」とは「ヲタク」と「大人」を掛け合わせた造語で、何かに熱中し毎日を熱狂的に生きる大人たちを指します。

本イベントのコンセプトは「奉脳祭」--本能や熱狂を解放し、驚きや「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭空間として設計されています。

会場では、クリエイターとコラボレーションした体験型フード＆ドリンクを提供する「脳汁屋台」（9店舗予定）、個性派クリエイター5組が並ぶ「脳汁マーケット」、そして約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」など複数のコンテンツが展開されます。

謎解きやゲームといった体験コンテンツのほか、ガソリンスタンド風ドリンクスタンド「脳汁スタンド」も設置されます。

脳汁屋台（第1弾公開）





今回第1弾として公開された4つの脳汁屋台は、麻婆豆腐・猫型スイーツ・希少魚介・ジビエ肉と、まったく異なるジャンルのクリエイターが手がける個性的なラインナップです。

飲食にとどまらず、ルーレットや射撃ゲームといった体験要素が各屋台に組み込まれています。

ドパガキ麻婆





コラボクリエイター：5歳（株式会社マーボードウフ代表）看板メニュー：脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー 1,200円（税込）その他：極旨マーボードウフ 1,000円 / ご飯 200円ドリンク：本当にあった怖い酒 梅酒のキンミヤ割り・ブラッディ・シーザー・パクチーパイン 各500円体験：ドパガキルーレット（対象メニュー購入者に参加権あり）





濃厚なゴルゴンゾーラと麻婆の辛味・旨味を組み合わせた「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」（1,200円）が看板メニューです。

「脳味噌直撃ゴルゴンゾーラマーボー」または「極旨マーボードウフ」を注文した来場者は「ドパガキルーレット」に参加でき、パクチー・唐辛子・揚げ茄子・追いチーズなどのトッピングが当たる仕組みです。

ドリンクは袋に入ったカチ割りスタイルで提供されます。

5歳は鍼灸師・ライター・広告業を経て麻婆豆腐の世界に飛び込んだクリエイターで、2025年に新橋へ移転、2026年には渋谷神泉本店のオープンを予定しています。

レインボーパーラー





コラボクリエイター：サイバーおかん × にゃんまるキッチンカーメニュー：にゃんまるレインボー焼き 500円 / ズブズブにゃんまる串 300円 / フィーバーかき氷・プチュンかき氷 各600円ドリンク：フィーバー金魚・飲むランチャーム 各1,000円 / フルーツワンカップ大関 600円 / にゃんまるショット 500円体験：レインボーパーラーくじ（対象メニュー購入者に参加権あり）





サイバーアーティスト／サイバーDJのサイバーおかんと、にゃんまるキッチンカーのコラボ屋台です。

定番のにゃんまる焼きにレインボーカラーのチョコをトッピングした「にゃんまるレインボー焼き」（500円）や、カラフルなシロップにつけて食べる「ズブズブにゃんまる串」（300円）が提供されます。

「にゃんまるレインボー焼き」または「ズブズブにゃんまる焼き」の購入者はレインボーパーラーくじに挑戦でき、ミニドル箱追加・2倍盛り・ドル箱盛りへのアップグレードチャンスがあります。

デンジャラ水産





コラボクリエイター：さかな芸人 ハットリメニュー：ハンマーヘッドシャークおにぎり・同串 各600円 / アイゴの香草焼き 600円ドリンク：シャークアタック 500円（ノンアル400円）/ アオザメルサワー・メガサメルサワー 各500円（ノンアル400円）接客スタイル：魚語接客（魚の名前を用いた接客）





日本さかな検定一級を保有する水産系ピン芸人・さかな芸人 ハットリがプロデュースする屋台です。

ハンマーヘッドシャークを使ったおにぎりや串（各600円）、毒針で知られるアイゴの香草焼き（600円）など、日常では口にしにくい希少な魚介メニューが並びます。

ドリンクは缶をぶっ刺して完成する「シャークアタック」や、青いドリンクが赤く染まる「アオザメルサワー」など、見た目にもインパクトのある一杯が揃います。

接客は魚の名前だけを使う「魚語接客」で行われます。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ





コラボクリエイター：ﾘﾛ氏メニュー：ﾍﾞｨｹﾝﾎﾟﾃﾄﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ・ﾍﾞｨｸﾄﾞｷﾞｮｳｻﾞｲﾝｻﾞﾓﾁｮﾁｮ（ﾊﾞｼﾞﾙ風味）・ﾍﾞｨｸﾄﾞﾌﾞﾀｷﾑﾁｰｽﾞﾓﾁｮﾁｮ 各500円限定メニュー：ｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（数量限定）3,000円ドリンク：ﾜﾝｼｮｯﾄ（赤・緑・青）各700円 /（銀）1,000円 / 酒カス用弾帯（36発）18,000円体験：ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ（ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮ購入者に参加権あり・成功でﾓﾁｮﾁｮ無料）





毎日料理動画を投稿する狩猟アカウント・ﾘﾛ氏によるモチョチョ（肉の串焼き）専門屋台です。

ベーコンポテトチーズ・餃子×バジル・豚キムチーズの定番3種（各500円）に加え、数量限定のｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）も用意されます。

ドリンクはﾘﾛ氏セレクトのウィスキーを弾丸カップで提供し、ストレートまたはハイボールで楽しめます。

ﾍﾞｨｸﾄﾞﾓﾁｮﾁｮを購入した来場者は射撃ゲーム「ﾜﾝｼｮｯﾄ・ﾜﾝｷﾙ」に挑戦でき、見事当てればﾓﾁｮﾁｮが無料になります。

脳汁マーケット





強烈な個性を持つ5組のクリエイターが出店する「脳汁マーケット」エリアが会場内に設けられます。

手描きアニメーションや3DCGを手がける3人組・最後の手段、ときめきラグ作家の池尻野ジリ子、歯車仕掛けで動く花輪を制作するYuji Miyano、オカルト×ポップな雑貨を展開するNIGHT CIRCUS、そして特殊印刷技術を使った動くステッカーを販売するうごく！ステッカー屋さんが出店します。

Yuji Miyanoは直径80cmの実物大・卓上・ミニの3サイズの花輪を展示し、卓上・ミニはその場で購入できます。

うごく！ステッカー屋さんは傾けると絵柄が変わったり色が変化したりする特殊印刷のステッカーを取り扱います。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」では、約150個の提灯に映像が投影され、提灯群が巨大なスクリーンとして機能する幻想的な空間が作り出されます。

5月30日（土）にはTRFのリーダーであるDJ KOO、および浄土真宗の音・言葉・世界観をテクノサウンドで表現するクリエイターユニット・サイバー南無南無が出演します。

5月31日（日）はサイバーおかん with 電脳会館（2DJ＋マイクパフォーマンス構成）、DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス、そして寺院・ホール・野外を問わずプロジェクタ投影と声明×テクノサウンドで展開する仏教芸術エンターテイメント・テクノ法要が出演します。

テクノ法要はニコニコ超会議（2018〜2023年）やバーニングマン（2018年）への参加実績を持つほか、2024年にはアメリカツアーを実施しています。

アクセスと事前登録





会場のベルサール秋葉原は、JR線「秋葉原駅」電気街北口から徒歩3分、つくばエクスプレス「秋葉原駅」A3出口から徒歩5分、日比谷線「秋葉原駅」2番出口から徒歩6分、銀座線「末広町駅」1番または3番出口から徒歩4分でアクセスできます。

入場は無料で、フード・ドリンク・オリジナルグッズは個別に購入する形式です。

来場者数把握を目的とした事前参加登録がLINE公式アカウントにて受け付けられています。

登録は任意ですが、主催者から参加登録への協力が案内されています。

入場無料でありながら、体験型屋台・希少食材・ライブステージ・マーケットと多彩なコンテンツが3日間にわたって展開される『脳汁横丁2026』は、2026年5月29日から31日の3日間、秋葉原ベルサール秋葉原にて開催されます。

DJ KOO（TRF）やテクノ法要など個性的なアーティストが揃う提灯マッピングステージ、数量限定のワニ肉やハンマーヘッドシャーク料理など日常では味わえないメニューが揃う屋台群は、週末のおでかけ先として注目を集めています。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 脳汁横丁2026への入場に費用はかかりますか？

A. 入場は無料です。

フード・ドリンク・オリジナルグッズの購入は別途費用が必要です。

Q. 提灯マッピングステージの出演者は日によって異なりますか？

A. 出演日が分かれています。

DJ KOOとサイバー南無南無は5月30日（土）、サイバーおかん with 電脳会館・DJマリアージュ＆メアリースミス with DJハイセンス・テクノ法要は5月31日（日）の出演が予定されています。

Q. 脳汁マーケットの商品はその場で購入できますか？

A. 出店者によって異なります。

Yuji Miyanoの卓上・ミニサイズの花輪はその場での購入が可能です。

そのほかの出店者の商品については、当日会場にて確認できます。

Q. ﾘﾛ氏の屋台の数量限定メニューはどのくらいの数量ですか？

A. ｱﾘｹﾞｨﾀｰﾓﾁｮﾁｮｻﾝﾄﾞ（3,000円）が数量限定で提供されますが、具体的な数量はプレスリリース上で公表されていません。

詳細は公式サイトにて案内されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入場無料、屋台9店・希少食材・ライブが3日間！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」 appeared first on Dtimes.